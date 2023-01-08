搞懂勞退新制6重點 3招把勞退金變大了

「新制」不只有6％ 還有6大重點 再放送3招搞大勞退金

常有人問，公司不是勞保的強制投保單位，可以不提繳6％的勞退金嗎？勞保局表示，「這是不正確的！」只要是適用勞基法的勞工，包含國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留的外籍人士等，就是勞退新制的強制提繳對象，也就是說無論是否在公司投保勞保，老闆都應提繳勞工退休金。

截至去（2022）年10月為止，新制勞退自願提繳人數約有98萬1,900多人，自提比率僅占13.21％，也就是說近9成沒有自提，其主要原因歸咎為「錢不夠」，其次是「不知道有自願提撥」等。

講到勞退新制，多數人只想到6％，其實還有六項重點不知不可，一是雇主每月至少提撥6％，不得從員工薪水扣；二是勞工可以自願在提撥率6％範圍內彈性提撥；三是轉換工作可以帶著走，繼續累績；四是要以全薪對應月提工資申報提撥；五是一般勞工年滿60歲可領回；六是未領取前就過世，可由遺屬或遺囑指定請領人領取。

提撥的6％，儲存在勞工退休金個人專戶，若還想多存一點退休金的人，也可在每月薪資6％的範圍內，自願提繳退休金，等於將一個月薪資的12％存入帳戶中，且不計入提繳年度所得課稅；等到年滿60歲時，可向勞保局請領，而提繳年資滿15年則可以選擇一次領或月領，但年資未滿15年，只能選擇一次領。值得注意的是，在職勞工可以「增加自提」，提領時「避開虧損期間」或「晚點再領」，都有放大勞退金。

（旺得富理財網 黃順德）