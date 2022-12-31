退休理財｜槓鈴式投資 雙管齊下賺反彈機會財

旺兔年的長期退休理財規畫，由避險模式切換頻道至布局模式，台新投信總經理葉柱均建議可利用槓鈴式的投資策略，一方面採取較低風險的高信評或低存續期間債券策略，另一方面參與循環性產業的復甦行情，雙向掌握股債反彈的機會財。



葉柱均表示，金虎年全球循著疫情影響末期、俄烏戰爭中期、升息縮表初期三期狀態往前發展，金融市場風險偏好下降，股債齊跌。展望即將到來的旺兔年，全球通膨預期將自高點逐漸回落，伴隨著升息漸進尾聲，股債市可望築底反彈後浮現投資契機。



預期2023年底核心通膨有機會回落至3％，升息可望在上半年暫停，股市通常提前反映貨幣政策鬆動，建議第一季前的低點分批布局股票基金，其中長線商機湧現的醫療保健基金、ESG環保基金及抗通膨的美國REITs基金相對看好。



葉柱均指出，疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，且屬剛性支出，不易受通膨或國際情勢動盪影響，相對具防禦性，有利長期理財。ESG環保基金隨各國政府與企業更重視氣候變遷帶來的威脅，技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切入點，有利永續題材企業表現。美國REITs因租約保障、價格延後反映，通膨高漲甚至停滯性通膨受影響輕微，營業淨利成長率明顯優於其他產業，更能力抗通膨。



債市方面，葉柱均建議，優先布局Fallen Angel債及具提前買回的非投資級債，Fallen Angel債具有高品質、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢，報酬表現明顯較美國公債勝出。提前買回非投資級債擁有息優、短期、受總經影響有限三大利多，也就是截長補短優勢，滿足長期投資的較低波動、較佳息收二大訴求，有利維持更穩定的收益。



日盛高科技基金研究團隊認為，巴菲特旗下波克夏大舉加碼台灣電子股，代表本益比及股價淨值比已過度修正，具優異投資價值，其中本益比水準更已類似科技泡沫與金融海嘯時期。展望2023年全球貨幣緊縮將告終，價值重估題材，將為台灣電子股帶來上攻契機。