揹房貸30年慘變屋奴 靠1招樂活退休

台灣將在2025年邁入超高齡社會，屆時平均五人就有一位是超過65歲，加上少子化帶來「養兒防老」傳統觀念的破壞，高齡化社會的四大課題，每人都必須事先準備，包括一是長壽風險、二是無人供養的老年生活、三是醫療費用隨年齡急速增加、四是長期看護的需求。

退休理財方面，除勞保、勞退之外，個人更應擬定退休計劃，保險、股票、ETF、基金等是熱門的退休理財工具，惟另有一項養老新措施「以房養老」（不動產逆向抵押貸款）逐漸受到有殼銀髮族青睞。

年輕拚買房 就能安穩老後

年輕時揹貸款買房，年長了靠房子養人，「以房養老」是將房子抵押給銀行，經銀行鑑價、估算可以放貸的額度後，在設定的年限之內，每月發放一筆錢給申請人作為養老金；據試算，若有一間市價約1,000萬元的房屋，可貸成數為7成 ，貸款期間若為22年，每個月可領金額為2.6萬元，如果退休族沒有太大的開支，應以應付生活所需。

近一年，金融市場深受美國聯準會（Fed）升息影響，股債評價劇烈波動，投資理財報酬大幅縮水，使得退休族在生活開銷上，利用「以房養老」籌資需求激增，加上房價正處高檔，申辦誘因提高，直接反映在指標行庫申辦案件大幅成長。據金管會統計，到9月底國銀以房養老累計核貸達362億元，前三季新增41億元，年增34億元，國人申辦以房養老的意願明顯提高。

（旺得富理財網 黃順德）

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