退休靠股票？專家憂國人退休規劃2缺

中華民國退休基金協會日前公布「2022退休大調查」，協會理事長王儷玲表示，國人退休資產配置出現關鍵性變化，「銀行存款」項目自45％降至30.9％，股票占比則自34％上升至38.9％，首次出現股票配置超越存款，反映低利率環境迫使民眾改變理財行為。

調查顯示，國人開始啟動退休理財計畫約43.5歲，預計退休年齡約60.9歲，平均準備退休金1,040.3萬元。調查也顯示，國人對自身壽命的預期平均約79.7歲，相當於退休後每個月需現金4.6萬元。王儷玲表示，國人的退休準備進度嚴重落後，既「低估退休金金額」、又面臨「準備時間不足」的兩大問題。

63.4％受訪者表示退休投資報酬率比預期差

此外，本月初施羅德投信與政大也發布2022台灣投資人退休大調查，調查顯示，近三分之二（63.4％）受訪者表示，整體退休投資的平均報酬率比預期差，應與今年來台灣資本市場的波動有關。另外，有近6成5的退休投資者表示近兩年曾調整過投資組合，其中近半是因為「市場波動大」而主動調整，尤其以30～39歲投資族群最為顯著。

這也顯示，隨著股票佔資產比重增加，退休規劃更容易受短期市場波動影響，因此多數民眾會擔心退休金不夠用。調查顯示，受訪民眾對於未來退休生活最擔憂的，是退休金不足以達到預期的舒適生活（63.2％）；其次是擔憂不足以支付日常基本生活開銷（55.5％）。

日盛投信認為，因應退休理財規畫，國人最熟悉的台股是主要標的之一，根據台股歷史經驗，過去4度重大利空，本益比修正後平均至12.4倍，但後續一年平均上漲31.5％，觀察目前台股本益比已低至11倍，低於過去重大利空時的水準，預期指數測底後可望回歸基本面表現，但一般民眾實難掌握進場時機，面對市場波動，可利用定期定額布局，分散風險穩定收益。

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（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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