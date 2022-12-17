退休理財｜壽險推外溢保單 運動、健檢就享折扣

國人擔心不得好死，壽險業紛紛掀起「揪團」運動風，各壽險公司搶推外溢保單，鼓勵保戶運動保健康，積極異業結盟、組建健康生態圈等，都訴求要保戶常保健康少理賠，延後老化少生病，即便生病，亦早有準備，不會拖累家人。

國泰人壽與南山人壽角逐外溢保單龍頭，各出奇招，南山人壽日前才與工研院合作，推出延長健康壽命白皮書，鼓勵國人常運動、勤健檢，維持良好體態及健康數字，才能活得久。

國壽12月初亦揭露其健康策略藍圖，以健康促進、亞健康、高齡及外溢保單為四大支柱，推出號稱壽險業首創「會員制」的「FitBack健康吧」強調所有人都能加入，一起運動或達成任務，即可有相關保費的折扣，未來還會上架中高齡保單，讓保戶在保費折扣上很有感。

各壽險公司亦推出健康記錄的APP，鼓勵保戶揪團運動或透過相關指數記錄，維持運動或注意體況的習慣，如南山人壽的BAM，台灣人壽的TEAM Walk等。

國壽在2018年推出Cathay Walker App，推動民眾日行7,500步，四年已累積206萬位參與者，其中逾80萬人是為健康而來，即會上傳健康數據，國壽協理林佳穎表示，平均每小時有5,000筆健康數據上傳，應是國內最大的健康大數據，這次更新為Fit Back健康吧，要在明年衝刺出百萬會員，一起揪團運動保健康。

國壽有47張外溢保單，超過50萬人投保，配合其Cathay Walker，四年多來蒐集許多運動相關大數據，如21歲到40歲者最積極運動，從2018年開始推動保戶日行7,500步，亦有明顯成果，若有健康任務者步數提升2.3倍，心率達標成長27％，出險機率降低14％，高齡者投保後，健康活動增加31％。

在低活動量的久坐上班族中，在使用APP後，有60％每天步數增加，平均步數成長50％，男性步數增加40％，相對較高；若是健身狂熱族使用後，平均體脂肪下降4％，平均減重1.5公斤；高齡族群則43％增加每天步數，人均步數增加2,000步，但壞天氣會讓高齡者步數少10％。