退休理財｜趁年輕備妥2帳戶 不當下流老人

擔心成為「下流老人」嗎？若不想過上「又病又窮又孤獨」的老年時光，台灣人壽建議，趁年輕備好兩大帳戶，即退休金與健康帳戶，才能延緩衰老、避免重症或無人照護，甚至可以遊山玩水吃美食，預約上流的老後年華。

日本社會學者藤田孝典在2015年著作的「下流老人」，形容高齡者又老、又窮、又孤單，引發的社會問題，台灣將在2025年將進入超高齡社會，也就是平均每五個人就有一人是逾65歲以上的高齡者，再加上醫療科技進步，國人平均餘命不斷延長，65歲退休後，平均要再活15年。

台灣人壽指出，國人平均不健康餘命是8.5年，等於退休後可能有一半時間是經常往返醫院，醫療費用高，吃掉退休準備；現在全球面臨通膨問題，若每年通膨率2％，35年後購買力將減半，年輕時存的退休金，退休後真的夠用嗎？再來是少子化趨勢下，加上不婚族、頂客族，老後又生病，是否有人照顧，台壽指出，國內長照險投保率僅3.73％，很多人可能要靠存款或社會福利。

若只靠勞保，退休後每月可能不到2萬元，吃都成問題，一點都病不起，加上勞工退休金，每月可能有2～6萬元，可以維持基本的生活，但要活15年以上，恐怕也要省吃儉用，因此台壽建議，應趁早儲存退休金帳戶。

且據台壽調查，有66％的受訪者認為退休金會來自個人儲蓄，64％表示未退休前就已開準備退休金，且普遍是從40歲前就開始啟動，利用時間複利累積資金，若是年輕小資族就用定期定額方式投資股票、ETF或投資型保單，若是準退休族的中高齡者，就會採躉繳方式，如類全委投資型保單去規畫退休現金流；即便退休後，也會用利變壽險或利變年金，繼續為退休金增值或保值。

第二就是儲健康帳戶，台壽指出，若每天健走15分鐘可降低14％的死因，若每天運動30分鐘，可延壽四年，定期健檢可降低罹癌死亡率，因此如外溢保單可鼓勵注意體況及養成運動習慣，癌險、重大傷病險及長照險等，則可預先規劃重病及需要長期照護的風險。