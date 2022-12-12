不想又老又窮 1關鍵 40歲存老本也來得及

勞保年金改革喊了多年，只聞樓梯響！台灣啟動年金改革比歐美慢，但高齡化速度卻很快，據推估，2026年老年（65歲以上）人口達20.8％，即超高齡國家，2036年將邁入極高齡國家，即老年人口將多達33.1％。

針對勞保年金改革的憂心，在25至39歲的未退族中，有高達63.5％認為將來領到的勞保年金還會再打折，其中有逾5成認為會打7折，未退族自認是未來「勞保改革苦主」；不過，也有近5成樂觀認為，勞保破產前「不會」改革，針對勞保基金之基金累積餘額恐於115年度出現負值的急迫性，過度輕忽恐將面臨退休準備不足的困局。

財經專家認為，保障退休有三大規劃：一是社會保險，包括勞保年金、國民年金；二是職業退休金，例如勞退新、舊制；三是個人準備，也就是扣除社會保險、職業退休金之後，需要再自行儲備的部分。

以目前勞保、勞退平均給付金額估算，自行準備退休金還需要500～800萬元，可透過每月小額的定期定額紀律投資方式，善用「時間複利」，達成退休目標。若以年化報酬率6％的標的，30歲者每月投入約5,000元，65歲退休時，可望累積700萬元；若是40歲、50歲者則需要每月各投入10,000元、25,000元，才可達成相近目標。

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（旺得富理財網 黃順德）

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