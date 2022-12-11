富與窮的差別？CEO們曝3種思維異於常人

每個人的金錢觀都不一樣，致富也不僅限於一種方式，品牌執行長兼Podcast「我們研究億萬富翁」主持人洛克比（Trey Lockerbie）採訪逾100名富翁，其中也包含白手起家的有錢人，了解到有錢人不會有「賭徒心態」，且3種思考習慣成就了他們今天的成功。

CNBC報導，洛克比採訪25名億萬富翁及100名白手起家的百萬富翁，其中包含橡樹資本管理、有投資大師之稱的霍華馬克斯（Howard Marks），以及有華爾街女股神封號的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）。

首先，洛克比從他們身上了解到，富豪是沒有「樂透心態」，也就是相信靠運氣一夜致富。

以下為富翁有別於一般人的三種習慣：

一、富翁不會因恐懼或衝動行事

成功人士熱衷解決困難，對股市也同理。

採訪中，馬克斯提到在大蕭條和市場動盪時期，相較恐懼驅動所做出的決定，他更專注數據和潛在的機會，而非過度聚焦風險和經濟現狀。

透過這個方法，他在2008年購買不良企業債券，為公司帶來約60億美元的獲利。馬克斯說，「在面對不確定性，不要被情緒所策動，而是利用環境為自己帶來利益」

二、富翁有耐心且想法更長遠

巴菲特最成功的一點是，他投資的都是未來幾十年有潛力的企業，無論其股價落在什麼價位。

許多億萬富翁欽佩巴菲特的投資方式和耐心。租屋平台Airbnb聯合創辦人切斯基（Brian Chesky）提到他與巴菲特和亞馬遜創辦人貝佐斯一場難忘的午餐經歷。

貝佐斯回憶起他和巴菲特的一場會議，他問巴菲特「你的投資理論很簡單，但為什麼每個人都不效仿你？」巴菲特回答「因為沒有人想慢慢致富」。

三、有錢人說「不」多於說「好」

洛克比近期採訪億萬富翁魯賓斯坦（David Rubenstein），他是私募公司凱雷集團聯合創辦人、慈善家、多個董事會的董事長，本身也是名作家，出過三本書，還擔任節目主持人。

為何能夠一個人做這麼多事？魯賓斯坦說自己其實沒做很多事，不打高爾夫、不喝酒、不看Netflix追劇，他不做任何自己認為浪費時間的事。

億萬富翁伊茨勒（Jesse Itzler）也贊同說「不」的力量，伊茨勒是全球最大私人飛機信用卡服務Marquis Jet聯合創辦人，Zico Coconut Water合夥人，The 100 Mile Group的創辦人，以及NBA亞特蘭大老鷹隊的老闆。

伊茨勒表示，說「是」的最棒時機在20歲到30多歲的時候，你需要人脈、曝光度，並建立自己的定位，但在40歲以後，是一個你能透過說「不」完全控制時間的好時機。