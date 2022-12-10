退休理財｜年終獎金放大術 三分之一作投資

近年來面對市場大環境受到疫情、通膨壓力與地緣政治風險等衝擊，不論是小資族、還是青壯年族群的薪資漲幅、年終獎金等，都可能會受到一定程度的影響，進而對理財卻步；對此，安聯投信表示，在對退休信心不足的狀況下，建議可先採取收入反推支出的方法，約三分之一用於生活費，三分之一用於投資理財。

安聯投信表示，投資理財是條漫長的路，因此投資人一定要掌握時間優勢，利用小額投資、或是不定期不定額的方式，藉由年終獎金等入袋的機會，做好規劃、以達長期累積的效益。

至於其餘的三分之一，安聯投信建議，投資人則應妥善用於安排投資自己，不應因為收入受到影響而放棄了這塊規劃，反而應該要趁機強化自身的專長，利用職涯前半期強化專業，未來才有機會提升收入。

另一方面，對於有較大債務的投資人，安聯投信也建議，在妥善運用年終獎金的同時，也可以先盤點債務狀況，考慮是否有一部分用於集中還款，減少利息支出。換言之，在扣除債務跟必要支出後，接下來就是「放大」年終獎金的機會了。

在布局建議方向上，安聯投信表示，考量步入升息循環末段，股債投資機會浮現。首先是把握Return核心收益策略，由股票、非投資等級債券及可轉債組合核心複合資產，搭配短年期非投資等級債券，獲取收益同時也參與股市打底契機。

其次，聚焦Secure優質保護策略，把握升息逐步明朗使殖利率上揚動能鈍化，將吸引買盤回流美國公債、投資級債等優質標的。第三，把握Trend趨勢機會。藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題、如AI、台股等。

在觀察方向上，從美國新屋銷售房價中位數及自有房屋設算租金年增率也可看出，租金上漲動能可望隨著房價漲勢趨緩後降溫，故後市則可留意美國租金的變化，作為判斷美國核心CPI年增率走市參考。