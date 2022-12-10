退休理財｜利變型保單 四步驟享樂退生活

2022年最後一個月，上班族眾所期盼的年終獎金也將揭曉謎底。上班族要如何善用年終獎金為退休生活盡一份力，壽險業者表示，近年受到疫情及國際因素，市場變動的頻率加劇，且容易被打斷原有規劃，建議年輕上班族可以先訂定中期目標，再透過穩健的工具如利率變動型保險，為自己準備未來退休生活的財源。

根據求職網調查，今年有71.4％的受訪公司已確定會發年終獎金，高於去年的66.9％，比例創3年新高；而員工對年終獎金「期望值」則平均預估能拿到1.06個月，創下三年來新高。

全球人壽指出，當下的市場變動頻率變快，未來更是如此，建議年輕上班族如果有資金，應該趁最有能力賺錢的時候，規劃未來退休生活費用，且若已成家立業，責任更大，可以透過提供高倍數保障的利率變動型壽險進行配置，除了可守護家人，也可作為資產累積、退休規劃等用途。

利率變動型保險商品，包括利率變動型壽險與利率變動型年金保險。在投保規劃之前，全球人壽也提醒年輕上班族，務必先了解清楚，利率變動型商品四大必懂觀念重點，才能找到最適合自己的保險商品。首先，利變型保險最常聽到的就是「宣告利率」，宣告利率會依商品設計的不同，每月或是每年重新調整一次，不是保單全期間都用相同的利率，不是保證的利率也不等同於投資報酬率。其次，應該要回歸保險本質，了解保單條款內容，詳細檢視保險商品所提供的保險內容與保障範圍是否適合自身的需求，不應該只看宣告利率的高低作為挑選時的唯一考量標準。

第三，投保前應先確認身邊有足夠的備用金，所繳的保費是短期不會動用的，避免需要提前解約。申請提前解約，可能因被扣除解約費用而導致無法拿回所繳保險費之全部金額。若投保之後真的有急需，利率變動型人壽保險基本上都有提供保單借款供保戶短期週轉使用，同時保有原本規劃的保障。

第四，則是利率變動型商品除了一般新台幣收付的商品外，也有外幣收付的商品，外幣大致上都是以美元收付較為常見，也適合有美元需求的民眾做好不同幣別的平衡配置。但由於外幣利變型保單的保險費及保險金等款項，收付幣別均為外幣，就必須了解可能受到匯率波動而產生獲利或損失的風險，以及考量外幣所屬國家之政治及經濟變動風險等因素。

全球人壽表示，民眾在投保前一定要記得這四點，才能正確地為自己穩健規劃好退休資產，讓未來退休的自己享清福。