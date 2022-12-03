退休理財｜低檔布局時機到 股三債七配置

聯準會升息目前已經到下半場，法人表示，聯準會終有一天會停止升息，即使股債今年同跌，退休理財「股三債七」配置正對時！

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，今年以來受到高通膨及升息循環影響，導致全球股債大幅度齊跌，所幸觀察近期的通膨數據已有見頂跡象，預期聯準會升息步調將逐漸放緩，市場有望迎接曙光。

放眼全球股債資產，債市投資機會相對亮眼，當前公債殖利率已來到百年難得一見的水準，提供追求配息的投資人千載難逢的低檔布局機會。行情修正之際，是退休理財布局的最好時機，惟升息循環末段，市場波動仍存，建議風險偏保守的準退休族群，可以分批布局介入。

即使目前債券投資正好時，但可用少部分資金投資股票，貝萊德智庫在近期的報告中即指出，接下來將處於總體經濟和市場波動更加劇烈的新市場環境。五年或五年以上的策略性觀點是一些具吸引力的殖利率和健康的企業資產負債表可以抵抗預期即將到來的溫和經濟衰退，因此加碼投資等級信用債；預估未來十年股票的整體報酬率將高於固定收益資產，即使近期股票遭受不小衝擊，但可維持適度加碼已開發市場股票。

「鉅亨買基金」表示，對退休人士來說，理財規劃應強化風險考量並建議採「股三債七」配置方式。股票部位可以全球大型股票基金為主，債券部位則建議布局投資等級債券基金。

除了透過「股三債七」的配置進行退休金理財規劃，鉅亨買基金總經理張榮仁和中租投顧副總經理蘇皓毅均建議投資人善用基金平台的申購優惠，降低投資費用進而提高投資收益。若準退休族或退休族想省手續費，可以搭配各基金平台各種手續費優惠活動，讓準退休族掌握投資機會外還可以省手續費。