退休理財｜增額終身壽險+信託 退休有保障

全球每3秒就有一人失智，根據失智症協會統計數據，截至2021年底，台灣失智人口推估已超過31萬人，即每74人就有一人失智，65歲以上的長者每13人就有一人失智，80歲以上的失智比例更高達五分之一。即便家財萬貫、滿手保單，如果無法妥善使用這筆資金也是枉然，而保險與信託的搭配將可最大程度的解決此難題。

國發會最新人口推估報告，台灣即將在2025年進入超高齡社會。永達保經指出，信託具備保護資產、傳承管理、財富延續、稅務優惠等優勢，想要實現信託初衷，最重要在於「管理」，這當中「先信託再保險 」、還是「先保險再信託」，就包含諸多學問。「先信託再保險」保險商品會變、個人資產也會變，而且每年手續費亦是不小的成本考量；「先保險再信託」前期可善用保險商品的特性，例如複利增額、保險金分期給付等機制，達到資產增值及管理給付的目的，後期再依據特殊需求擬定信託合約，也可一定程度達到成本的管控。

因應未來可能的失智與失能風險，永達保經強調，以增額終身壽險搭配信託，整合預先規劃的「退休養老金」搭配「安養信託」。當委託人失智、失能，即刻啟動信託機制，由受託人（銀行端）執行信託約定的條款，定期給付安養機構費用，並且由監察人負責監督受託人有沒有落實執行，如此，即便委託人失去自主意識，也能確保老後的生活品質。

專家建議可遵循退休四部曲，在「前期」，掌握中壯年的黃金時段，透過保險為自己儲備退休金；步入「中期」的老年階段，搭配安養信託定期支付養老院（養生村）費用，確保退休生活品質；若發生失智等無法自理的「晚期」，更可透過安養信託的監察人制度，守護信託財產，讓自己可以有尊嚴地安心終老；若財務能力尤有餘裕者，可透過遺贈／遺屬信託照顧後代。