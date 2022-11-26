退休理財｜退休金怎準備？近7成民眾喊買股

為了解台灣民眾如何儲備退休金，保誠人壽自2018年起進行退休金準備調查。根據2022年最新出爐的調查結果顯示，有近5成（48.9％）受訪者「目前無退休金規畫」，其原因為「現在的儲蓄有其他用途（如結婚、孩子教育金、買房等）」（42.4％）及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規畫」（42.3％），而選擇這兩項的受訪者中，又以上有老、下有小的三明治族為大宗。

分析台灣民眾期望退休年齡之變化趨勢，根據保誠人壽2018年的退休調查數據，超過半數民眾（51.24％）期望退休年齡為51～60歲。但到了2022年，則有超過半數民眾（50.4％）期望退休年齡延後至61歲之後，甚至有1成（10.2％）坦言沒有打算退休。進一步詢問不想退休之原因，多數受訪者表示「如果不繼續工作，無法維持生活所需」（49％）、「希望有經濟收入，可以讓生活過得更加寬裕」（47.7％）及「保持勞動，有益身心健康」（42.5％）。

當詢問對於臨屆退休感到最不安或害怕的主因則為「自己健康狀況不佳」（62.3％），其次是擔心「家人健康狀況不佳」（46.8％）及「退休金不足／儲蓄未達期望金額」（46.5％），顯見經濟和健康因素為民眾面臨退休時的兩大隱憂。然而，雖然大家都認同經濟為退休規畫不可或缺之要素，但調查中，卻有近5成民眾表示目前無退休金規畫，尤其對要兼顧一家大小支出的三明治族而言，「現在的儲蓄有其他用途（如結婚、孩子教育金、買房等）」及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規畫」，為無法儲備退休金之主因。

有做退休金理財規畫的受訪者，平均在41歲開始準備，每月投入平均新台幣14,332元與去年相當。對多數民眾而言，最有保障的退休生活費來源為「自己的儲蓄」（78.6％）、「投資理財收入」（58.9％）、「我的保險金」（43.5％）。就退休金理財工具的想法，有6成民眾會選擇較保守，固定收益並且低風險的工具／商品（62.8％），進一步詢問實際使用的退休金準備工具，包含「股票」（68.7％）、「台幣或外幣活／定存」（63.1％）、「保險」（62.7％）均有超過6成以上的比例。

分析歷年數據發現，使用「保險」的比例都在6成左右。 而過去被視為高風險投資工具的股票，隨ETF基金、組合基金、定期定額等各類商品與方式盛行，存股成為累積退休金的新趨勢。群益投信表示，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。