想安穩養老？你千萬不能犯的6大錯誤

想要提前退休嗎？又該如何讓自己走在財務健全的道路上？理財專家分享6個年輕時不能犯的錯誤金錢觀，包括沒有緊急預備金、保險不足、貸款只還最低金額、買太多房子、不積極儲蓄及為自己存錢之前先幫孩子儲蓄等。

CNBC報導，前摩根大通資產管理部門解決退休方案主管Anne Lester表示，擁有緊急預備金是避免晚年出現大量債務的關鍵，理想狀況下，帳戶內應該要有3至6個月的生活費用，可以輕鬆應對任何意外事件，包括失業及醫療問題，緊急預備金應該存入儲蓄帳戶而非投資帳戶，不但能隨時運用，也不用擔心市場波動影響擁有的資金。

此外，許多人不喜歡購買保險，但沒有保險的後果非常大，有可能因為一次的緊急事故就改變你的人生與財務軌跡，Anne Lester說：「壽險可以讓你不幸死亡時，代替你支撐家人的生活；醫療險讓你不必擔心醫療費用面臨破產；失能保險則是確保你和你的家人，能在你無法工作時獲得金錢保障；意外險，突發事件發生時讓你可以不必驚慌失措。」

第三點應該避免的錯誤觀念則是，只繳納最低金額的貸款或卡費，Anne Lester表示，「當你越快還清債務，就有越多的錢來實現其他財務目標，而這些目標在年紀越來越大之後，會變得更加重要。」

不僅如此，買太多房子也是應該避免的事情，Anne Lester說：「擁有房屋令人欣慰，甚至可以創造財富，但妳也必須確保有足夠的能力負擔，大量的房子所產生的維修、保養費用，不單單只有房貸而已。」

Anne Lester也提醒，應該要為退休生活積極儲蓄，「當你30歲時，退休似乎很遙遠，但你現在為退休存的每一塊錢，都比你在40歲或50歲省的錢，多10至20年的複利，錢會變得更加巨大。」

最後一點則是，為孩子存錢之前，先為自己儲蓄，Anne Lester說：「當你成為父母之後，很容易將孩子的需求放在自己之前，但為了存孩子大學學費而忽略退休儲蓄是一個相當大的錯誤。」

（中時新聞網 郭宜欣）