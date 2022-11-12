退休理財｜投資等級債擁兩大優勢 戰勝儲蓄險

各式金融商品現在已經進入百家爭鳴、跨業競爭的時代，其中，本身就有「儲蓄」性質的債券型基金，現在更成為儲蓄型保單強勁的競爭對手，尤其是近來投信業者紛紛推出了「投資等級債」的債券型基金，金融圈人士觀察，這對於儲蓄型保單而言，在理財的素求及本質上，某種程度上發揮的相當的替代效果，尤其是大部分的儲蓄險一鎖要鎖六年，但債券型基金相對卻可以自由的進出。

由於美元強勢，因此2022年最熱賣的仍為美元儲蓄型保單，尤其是退休族或準退休族，最喜歡買儲蓄型保單來理財。

對此，主掌財富管理部門的銀行主管分析，退休族之所以喜歡像儲蓄險這種「類定存」商品，就是因為沒有投資其他的金融商品，保戶認為相對沒有風險，頂多只有匯損的風險，但由於美元利率向來比台幣定存利率高很多，因此即使有匯損，也能發揮一定的釐平效果。

但自從投資等級債的債券型基金在市場上推出之後，尤其是短天期的債券，基本上來講，二、三年期的到期日，比儲蓄險一鎖要六年，還要少了好幾年，因此使投資基金的人，比買儲蓄險的保戶更有資金調度的彈性。

金融業人士也對此再分析投資等級債券基金相對於儲蓄險的競爭力指出，現在市場上推出的投資等級債券基金，不但推出美元計價、投資的都以美國市場為主，更重要的是，在投資等級上A級以上的比重都很高，有些業者占50％以上，有些更高達85％，這麼集中在A級以上評級的資產配置，使得投資這類型債券型基金的投資人，更像在「存定存」，尤其若存的是二、三年期的短年期，天期還比儲蓄險更短，不用像存儲蓄險，得六年才能出場，這也使得在儲蓄險的市場上，現在新崛起的短年期投資等級債基金，已成為儲蓄險在競逐退休族客群時，最強勁的競爭對手。