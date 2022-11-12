退休理財｜短天期債券型基金 抗波動、報酬穩健

美國聯準會升息近一年來，市場預估即將接近尾聲，儘管美國聯準會主席鮑爾在聯準會11月再度升息3碼之後，其發言令市場預期聯準會升息腳步尚不會停歇，但隨著2023年美國經濟已確定衰退，再加上2022年一整年債券殖利率除了反應聯準會升息幅度，亦反應了相當程度的市場預期水準，使得目前已有愈來愈多的投信公司，包括元大、中信、國泰等投信，都有推出新的「投資等級債」的債券型基金，而對退休族而言，此時該如何選擇投資標的？對此業界人士建議，最好選擇年期較短的，也就是大概二、三年以內到期的債券型基金，較為穩健。

所謂的「投資等級債」，若以信評水準來觀察，BBB是最起碼的起跳點，低於此就是「非投資等級債」，也就是以往所稱的「高收債」，現在投信公司所發行的這類投資等級債券基金，內含的評等在A級以上的成份，最低從50％起跳，又以元大投信在11月正式上市的投資等級債券基金所含信評A級以上標的最多，比例高達85％。對於投信業者紛紛拉高信評等級水準，尤其已不能只在BBB的低標，金融圈人士指出，應和BBB等級相對A級風險高，尤其被降評之後打入非投等級的危險大得多有關。

而除了信評等級水準的要求之外，期間長短則是另一個不能忽視的學問。主掌投資部門多年的銀行高層也表示，其實投資人選擇債券型基金，和銀行業者在投資債券時的投資心法，某種程度上有不少一致的地方。舉例來說，在數月前美國公債殖利率強升、債券價格大跌之際，銀行之所以大買二年、三年的短天期公債，而不買長天期的10年，甚至20年以上的公債，除了已經存在至少超過半年以上的利率倒掛現象，使銀行評估直接買短債就好，不用買長債，另一個關鍵，就是因為考量到價格波動的問題。

銀行高層分析，因為年期愈長，此時殖利率上升1個百分點，影響的價格波動度就愈大，因此對銀行債券部位的價損衝擊也會愈高，同樣的，投資人在選擇債券型基金時，如果是希望資金不要被綁死，能夠在數年內就拿回資金，同時價格波動度也相對較低，但又能有穩健的報酬的話，此時在各種不同天期的債券型基金，最好要選擇走短天期路線的債券型基金。