退休理財｜退休資產配置 該付的手續費不要省

選購保險商品，年輕客群的最大紅利是「時間」，愈年輕開始啟動人生保險，最能以划算的保費取得最大的保障，享受滾動複利對保單的價值。反之，退休資產配置，缺少的正是時間紅利，多數人選擇在屆臨退休前三至五年才開始安排退休現金流，或許萬幸保險和共同基金還延續中壯時期配置的部位。在時間如此壓迫的情況下，退休資產配置最令人緊張之處，是沒有「reset，重新啟動」的空間。

退休將至時間緊迫，要同時處理基金、保險、現金流、以及醫療規劃，自2008年至今的十多年期間，全球發生多次嚴重金融動盪，每次黑天鵝事件降臨，破壞了昇平時期設計的退休金流步調，個人財富更會出現縮水，像今年俄烏戰爭意外開炸，跳水的美股把全世界重要股市一起拖下水，加上匯市大翻轉為唯美元獨強，大家都發現自己的財管帳戶縮水2至3成。

外銀財管顧問認為，對抗市場震盪，最好的投資方法是「定期定額、持續投資」，由時間紅利彌平眼下的損失。國人的定期定額投資基金方法，有每個月扣款一至二次，加總每次買進不同的價格再平均，終能加快彌平市場下滑造成的資本虧損。但是，退休資產多為躉繳，因設計之初就顧及退休族不再有豐富的流進現金流，極少機會可以採取定期定額的投資模式，一旦發現退休資產虧損，只能慢慢的等待市價回升。

面對這類難以躲避的挑戰，退休屆臨族應謹記，寧可把退休資產交給可信任、大型的金融機構，金融商品及理財諮詢或有手續費的支付，多一層金融專家協助「看顧」退休資產，避免無謂流失；至於大型金融機構，在台灣受到嚴格監管、保障客戶資產，公司治理得以信賴，不會像英國某些地方型銀行在2008年前後發生資金緊縮、突然倒閉，退休族群客戶的退休資產一夕化為烏有。

對於金融服務支付手續費一事，台灣人近兩年才開始學習。2008金融海嘯之前，香港金融圈在談台灣市場開拓時，最感嘆的是「很難從在地財管客戶收到『專業錢』」。意思是，香港的國際金融服務收費框架，不容易在台灣落地，台灣財管客戶不認同銀行理專「有費」諮詢。曾有一段時間，結構債、龐氏基金等複雜金融商品在台灣市場矇騙行銷，民眾後來才懂得「免費，是最貴的」教訓。

麥肯錫甫公布的2021《台灣個人金融服務》調查發現，台灣富裕客戶現在會期待銀行財管服務，進一步升級諮詢品質，並願意支付額外費用。這是台灣財管市場極大的改變。麥肯錫董事譚宏就認為，銀行財管團隊應加速對客戶資產配置建議的即時性，提供更客製化的投資建議方向與產品。

延伸閱讀

退休理財｜壯年族掌握三心法 存退休金更不惑！

理財研究所｜投資金融債基金 退休生活再現流金歲月

退休理財｜退休超前部署 享受樂退安穩生活