存股不如存ETF？內行曝3類ETF不要存

很多人在談存股，感覺好像是股票買了放久就會賺錢，最好是配息好，只要公司不要倒就好，事實上真的是這樣嗎？有哪些股票可以存？

講到存股，第一個想到應該就是金融股了，金融股符合投資人兩個基本要求，現金股利配息有一定的水準，而且台灣的金融股幾乎可以說不太會倒（有問題，政府會接），最近常被提到的大概就是兆豐金、合庫金、華南金、第一金。

為什麼金融股會是存股族的第一選擇呢？

我想最主要的原因應該是金融股「大到不能倒」，當銀行或保險公司經營不善時，政府幾乎都會介入找其他銀行或保險公司接手，因為這些金融公司一旦破產倒閉，影響的是數十萬人的資產。

難道存股就只要公司不會倒就好嗎？

當然不是，如果只要公司不會倒，不要買股票不就好了嘛。想賺錢，要嘛就是股價會漲，不然就是現金股息要配得多。股價會不會漲沒人說得準，但高股息配息率卻是有很明確的歷史資料可查。

有許多公司都可以年年配息，配息殖利率５％以上的公司也不少，但投資個股就是把資產壓在單一公司，如果股價漲跌無法估算，那至少選不會倒的公司會比較安全，只要現金股息配的穩定配的高，就可以是好的存股標的。

但並不是每一家金融股都是可以存的對象，經營有好有壞，也有官股與民營的區分，投資人還是要比較一下該公司的獲利好不好、逾放比率與呆帳覆蓋率、股利發放率等相關細節。

存金融股有一個缺點，就是不能太期望股價上的獲利，金融股算是景氣循環股，如果景氣不好，股價可能會維持在低檔很多年，股本大，也不能期待金融股會變成狂飆股，通常每天的股價波動也不大，這或許是壞處也是好處。

第二種是電信類股，原因也很簡單，前三大電信公司就那三家，而且中華電信還是官方的不可能倒閉，又是獨占性產業，現成的護城河就在那邊，營運獲利與配息也都很穩定，跟金融業差不多。

電信類股在過去是很好的存股標的，配息穩定，股價波動度小，而且在股市不好的時候還可能成為避險標的，譬如2020年3月的股災，明顯的非常抗跌。

可惜在智慧型手機與網路吃到飽普及後，電信業的一般消費性收費模式限制了營業成長性，以前打電話時代，打得越多收的越多，現在網路時代，不管你用Line打了多少語音電話，用了多少網路流量，每個月的收費就是固定的，連國際電話費都收不太到了。

以中華電信為例，他的股東權益報酬率（ROE）近些年越來越低，已接近100%的配息率，每年的現金股利也不如往年那麼多了，還要繼續投資5G基地台的建設，資本支出也很高，股價從2012年的98塊到目前的125塊，10年的時間（不計股息）成長28%。

如果只求投資類似存銀行定存，本金大幅損失的機會低，每年可以穩定領到現金股利，不期待可以額外賺到多少股價價差，電信類股還是可以考慮的標的。

第三種是民生食品股，直覺可以想到的有統一超、中華食、卜蜂、天仁等。景氣再差，大家都需要吃飯，而且也幾乎不會影響到去超商的消費意願，反而有些人還會選擇去超商買便當比較省錢，這一類的民生食品股也可算是存股的好標的。

雖然這些公司沒有不會倒的無敵金身，但其產業本身的特性，若無莫名其妙的投資或非法行徑，這些食品廠要做到虧損也不容易，原物料的漲價要轉嫁給下游廠商也不是很難，其獲利可以算是滿穩定的。

就以統一超為例，從2010年金融海嘯過後的股價75塊到現在的股價261塊（最高在2018年達到350塊之譜），12年漲幅有248%，公司獲利也都維持得很好，唯缺點是股息殖利率比較低，通常都只有3%多。

再看中華食，自2008年以來，其毛利率都在30%～45%之間，淨利率從2015年之後也持續增加，同時反應到近四季ROE從11%提高到20%，股價也從2015年初的38塊來到107塊（最高於2021年超過140塊），成長182%，可惜殖利率也從未到5%以上。

如果你不知道如何挑選可以存的個股，你也可以存ETF，但並不是每一種ETF都可以存的。

我這邊說的存股，指的是買進後可以放10年以上都不太需要管他的標的，如果是個股，可能還是需要稍微關心一下公司的消息，如果是ETF，就看你選的ETF選股特性了。

若是像0056與00878這種高股息的ETF，由於ETF本身持股就已有很多檔股票分散於多種產業，而且每年也會有一兩次的成分股替換機會，不太容易碰到持有的個股倒閉的機會，只要ETF的市值不要太低，要被下市清算（市值低於1億）的機會也很小。

高股息的配息殖利率也高，一般也都有5%以上，所以基於存股的兩大條件：持股不會倒閉、股利殖利率高且穩定，這種高股息的ETF也都符合存股標的的條件。

大多數的ETF也都不會倒，或許股息殖利率不到5%，難道只有高股息ETF才適合存嗎？

不，當然不是，存股的目的不是要領高股息，而是要賺錢，而且不會倒，也不用擔心幾年內的公司營運或產業變化，才有辦法抱個10年以上不管他。

而賺錢的方法並非只能靠股息，股價漲幅也是獲利的方式之一，譬如0050的配息殖利率只有3%左右，但是過去10年來的股價漲幅，讓他的整體報酬率高出0056不少，像這種偏大盤指數型的ETF當然也是可以存的標的。

類似的ETF也可以，像是006208、00692、與00850，雖然後兩者的選股邏輯並非是單純的指數型，但其成分股涵蓋範圍很廣，持股比例雖有不同，但性質很像，都是屬於盡量挑出各產業中好公司的ETF，只是挑選方式不一樣，這些也是可以存的標的。

至於不建議存的ETF標的是什麼呢？

我會排除特定產業的ETF，譬如專門投資半導體、電動車、5G、電池、未來車、元宇宙、關鍵科技、基因免疫革命等，這類鎖定特定產業的ETF。雖然他們的持股也是很分散且不會倒閉，但產業發展有興衰之時，我無法預估10年後這些產業是好是壞。

我還會排除投資特定國家的ETF，道理同上，我也無法評估未來10年這些國家的經濟發展是好是壞，譬如專門投資中國、印度、日本或越南的ETF，這些我也不認為是適合長期持有的ETF，是需要看景氣變化適時獲利了結或停損的。除了美國以外，畢竟美國是世界最大經濟體，上市公司市值至少占一半以上，也是帶動經濟的火車頭。

我還會排除選股邏輯設計太複雜的ETF，首先，指數選股條件越多，篩選起來越複雜，內扣成本就很可能會越高。其次，太複雜的選股邏輯不好懂，太多條件反而會模糊了該ETF的特性是甚麼，並非設定的條件越多，股價表現就會越好，反而先被扣了比較多的管理費。

其實投資台灣的ETF重複性很高，因為台灣的市場小，上市櫃公司數量不是很多，能被拿出來納入指數的公司其實就那幾十家，所以這些市面上類型相近的ETF，成分股其實都大同小異，只差在占比多寡。

譬如你可以去看看0050、0052（科技）、00850（ESG永續）、00881（台灣5G+）、00891（關鍵半導體）、00905（Smart ETF），幾乎都會有台積電、鴻海、聯發科、聯電、台達電，只是持股比例不同而已。

作者簡介_雨果

畢業於澳洲昆士蘭理工大學資訊科技學士與MBA碩士，曾任電腦補習班老師，現為外商公司總經理。

2020年開始經營粉絲團分享領悟後的理財觀念，與過去多年的理財習慣與財務知識，希望協助還在股海載浮載沉的投資人一起建立可以長期執行的投資方式。出版著作： 《聰明的ETF投資法：不懂財報沒關係，運用有效投資存下退休金》

本文獲「雨果的投資理財生活觀」粉絲團授權轉載。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

延伸閱讀

台灣ETF一分鐘入門懶人包

存金融股領息?達人4理由:不如高股息ETF

女主播理財術》我的存股名單借你瞄

中國版0050單月漲13% 5檔陸股ETF解析

中華電超穩 為何存股族更愛0050、0056？