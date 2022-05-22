存老本＋抗通膨 美元保單成新寵！儲蓄型、保障型差很大 2風險要注意

編按：新台幣兌美元匯率5月13日已貶破29.8元關卡，不少民眾購買美元利變型保單，期待未來保單期滿時，台幣若貶回30元以上，用美元換回台幣有機會賺匯差。再加上美國聯準會後續將持續升息，且幅度可能較原本比預估大，利變保單利率看俏，也讓買氣維持熱絡。



不過除了宣告利率，購買美元利變型保單要留意保障內容及相應的內扣保費成本，業者建議，保戶應回歸自身投保目的選保單，才能保本投資，又有實質保障。（原文刊登於2022/2/16，更新時間為2022/5/15）

去年新台幣兌美元強勢升值，加上國際資本市場熱絡，去年1月到10月美元計價的投資型保單熱銷84億美元，與前年同期相比翻倍成長；對比之下，包含利變型等美元計價的傳統型保單受低利率影響，同期間新契約保費約91億美元，年減近1成。

但自去年下半年起，受到聯準會預告升息縮表，推升各年期債券殖利率，由於利變型保單資產配置多以債券為主，去年底開始，多家壽險公司相繼調高宣告利率，目前有多張保單宣告利率落在3％以上。

依自身需求規畫投資 選擇儲蓄或保障導向商品

相較美元定存目前不到1％的利息，以台幣計價的儲蓄險利率約落在1.5％上下，美元利變型保單相對具有利差吸引力。儘管報酬率可能不如股市投資，但利變型保單既有預定利率保底，又能透過宣告利率適度參與市場，加上繳費期滿後，可以選擇儲存生息，或現金給付，因此成為國人退休理財時的選項之一。

市面上美元利變型保單琳瑯滿目，有保障成分較低，但投資複利效果較好，甚至可能出現「實繳保費高於基本保額」的儲蓄導向商品，亦有主打「少量保費換取高額保障」，但保單內扣保費成本較高、獲利相對較低的保障導向商品。

先談儲蓄導向的保單。以國內某壽險公司旗下一張躉繳的美元利變型保單為例，40歲男性投保10萬美元保額，扣除保費折減金額，實繳保費約11.96萬美元；換言之，保戶用近12萬美元的實繳保費換取10萬美元的身故保障。

之所以會出現實繳保費高於保額的情況，東吳大學財務工程與精算數學系主任詹芳書解釋，儲蓄險又稱為「生死合險」，除了身故理賠，儲蓄險在保戶合約期間也提供生存金（類似利息），因此壽險公司收取的費用可分為保費成本，及用於儲存生息的資金，前述保單因多數保費用於儲存生息，故實繳保費會高於基本保額。

不過，因應上述實繳保費高於保額的情形，金管會在2020年7月推行最低死亡保證門檻，提高這類儲蓄導向商品的保障成分。以前述40歲男性、10萬美元保額為例，31到40歲保單價值準備金比率為160％，實繳保費扣除保費成本後，保單價值準備金約11.5萬美元，以此金額計算，若保戶在投保第一年身故保險金額為18.55萬美元；但如果在隔年41歲身故，保單價值準備金比率降為140％，理賠金額為16.38萬美元。換言之，保險金額將隨年齡增加而遞減。

最低死亡保證門檻：指被保險人在不同年齡身故時，保險理賠金須符合「死亡保障對應保單現金價值的最低比率」，其中30歲以下不得低於190％、31至40歲為160％、41至50歲為140％、51至60歲為120％、61至70歲為110％、71至90歲為102％、91歲以上為100％。

若比較同家壽險另一張保障導向商品，該保單為6年期美元利變型保單，以30歲男性投保36萬美元保額試算，年繳保費約2.56萬美元，6年繳費期滿總繳保費約為15.4萬美元，僅約保額的4成，且前兩年若不幸身故，理賠金不僅高於當期累計總繳保費，第3年起，身故保險金即比照保額36萬美元計算，保戶可透過較低的保費換取較高的壽險保障。

但高保障也意味著較高的「附加費用率」，前述儲蓄導向商品預定附加費用率約落在4.7至8.7％，但保障導向商品的預定附加費用率，則落在10.88％至17.15％之間。

預定附加費用率：即附加費用占保費比率。附加費用指保險公司營運成本，包含人事費用、通路佣金等，扣除附加費用的保費才是購買保額、保障的純保費。附加費用率愈高，實際用來負擔保險給付的純保費比率就愈低。

反映在保單獲利情形，前述儲蓄導向商品，假設宣告利率每年皆以3.09％計算，投保第2年解約即可還本，解約金額為12萬美元，但另一張保障導向商品，宣告利率以每年3.2％計算，須6年繳費期滿才能還本，解約金15.53萬美元，僅略高於總實繳保費15.4萬美元；但投資期間若能拉長到20年，該保單年化報酬率也有將近3％水準，仍具抗通膨功能。

對比之下，前一張儲蓄導向商品若在投保6年時解約，累計增加1.66萬美元，換算下來，年化報酬率約為2.3％，遠高於保障導向商品。

保單投資長期為前提 慎估資金需求、匯兌風險

鑑於此兩類商品投資上各有利弊，民眾挑選保單時仍須回歸自身理財需求，如果希望用低保費換取高額保障，可選擇保障導向商品。台新人壽總經理邢益華指出，保障導向的商品設計時，除了保額較高外，各年齡層保單價值準備金比率也略高於金管會訂出的最低門檻。如果是以「儲蓄」為目的，則可優先選擇儲蓄導向商品，躉繳金額高加上內扣費用較低，帶來的時間複利效果相對有感。

不過，邢益華強調，保障導向的商品解約金較高，資金閉鎖期長，以前述保障導向的利變型保單為例，第一年解約，只能拿回不到5成的已繳保費、第二年僅拿回6成；儲蓄導向的商品則需要時間來實現複利效果，保單理財都以「長期投資」為前提。

兩大美元利變型保單特性

儲蓄導向商品 保障導向商品 1.多採躉繳方式繳納保費，金額高、投資複利效果較為有感。 1.保障成分較高，以低保費來換取高額保障。 2.保障成分較低，實繳保費可能高於基本保額，最低死亡門檻提供一定的理賠保障。 2.保單內扣保費成本（附加費用率）較高期滿前解約將付出較高的違約金。 3.報酬率多優於保障導向商品。 3.獲利能力略低於儲蓄導向商品。

（文章來源：今周刊、文：吳佳穎）

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