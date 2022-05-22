退休理財｜布局無憂樂退人生 必備2保單

施羅德2021年全球投資人大調查，在新冠疫情發生後，有七成的退休族會更謹慎地花費退休儲蓄，高於全球的58％與亞洲的63％；正在做退休準備的人，在疫情發生後也有72％想要儲蓄更多退休金，其中有85％的人已經行動。

施羅德投信建議，想做退休準備又擔心景氣循環難以掌握，不妨以因應景氣循環周期且靈活管理動態配置各種股債商品的多重資產基金布局，就無需擔心景氣榮枯。以施羅德全周期成長多重資產基金為例，其優質成長、靈活管理、退休基金的三大特色，十分適合作為退休準備。另外，全球人壽長青通訊處業務經理葉宏智建議，雙薪家庭必備實支實付型醫療保險與重大傷病險這兩大保險，讓疾病來臨時，擁有最好的應對。

葉宏智建議民眾在尋求壽險顧問投保規劃時，無論是要投保哪一種險種、進行哪一種規劃，一定要先從「自己」做起，把自己的保險規劃做足，才有能力進一步的去照顧到其他家人。

針對三明治家庭，實支實付型醫療保險絕對是必備的第一張保單，而且要注意保額是否足夠因應全民健保的自費藥物，當因為疾病或意外（非由疾病引起之外來突發事故）需要接受治療、住院時，當中產生了超出全民健康保險給付部分的費用可申請理賠，來填補醫療花費的支出。

不過，實支實付也並非毫無上限的給予理賠，通常會根據投保的額度與保單條款的約定，而有不同的理賠上限。例如：保單條款中約定住院醫療費用保險金的金額給付上限為「每次最高20萬元」，則即使該次住院醫療自費費用達30萬元，實支實付實際會理賠的金額仍以20萬元為限；且依據法規，每人限制最多能投保三張實支實付型醫療保險及一張自負額保險。

第二張推薦的保單就是重大傷病險，每當重大傷病發生的時候，可以讓家庭能馬上擁有一筆預算來做分配運用，不但可以維持著原本的經濟生活，同時也可以馬上決定是否要進行更好的治療方式，以免徒留遺憾。

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