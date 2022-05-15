退休理財｜葡萄串3階段領息法 滾出千萬

近期台股劇烈震盪，要在股市賺到大錢並不容易，50歲的理財講師郭俊宏擁有30年的投資經驗，他自創一套「葡萄串三階段領息法」，透過以股養股、以債養股、以債養息，反覆不斷循環操作，「不用工作，把配息當薪水」，如今已過著月領10萬元利息收入的半退休生活，累積千萬財富。

郭俊宏在《雲端最前線》、《單身行不行》節目中指出，他年輕時在科技公司上班，當時搭上科技公司IPO的熱潮，以每股10幾塊認購自家公司股票，漲到70幾塊元賣出，初嚐股市甜頭。但後來有感科技產業波動大，產品生命周期短，後來他轉戰金融業，研究許多金融產品，2008年金融海嘯來襲，他發現債券相對股票抗跌，而且配息收益可以到6%~7% ，甚至更高都有， 每月可以創造穩定的現金流，因而轉向基金操作。

以股養股

郭俊宏自創葡萄串領息規劃方法，年輕時是第一階段，此時先求有再求好，這階段股票比重會拉高到7成，透過定期定額買股票型基金存錢，透過「以股養股」，利用息收再買股，藉此累積本金。

以債養股

第二階段是「以債養股」，在上一階段滾大本金後，再投入債券或配息型基金，接著將配息投入股票型基金。郭俊宏表示，為減少股價波動造成的風險，這階段股票比重降低到3成，債券比重可慢慢增加，目標是追求月領息收入大於月開銷支出。

以債養息

最後第三階段則是「以債養息」，準備邁入退休開始「以債養息、以息滾息」的階段，主要投資債券基金，此時月領息需大於7成薪，變得更保本。

郭俊宏強調，債券基金的進場時機，以配息率最重要，建議在淨值低時買入，單位數變多，配息就更好。而大概隔每3個月至半年，他會做一次檢視，汰弱留強，最重要的是確認配息部分仍維持在7%以上，才符合退休後有固定現金流的需求。

※中時新聞網提醒您：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 邱怡萱）

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