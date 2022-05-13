勞退自提好處多 定期定額存退休金

勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶。但許多人不知道的是，勞工本人還可以再額外自提6%，勞工自提的部分依然能夠享有節稅的好處。除此之外，每月的雇主提撥與自願提撥，就形同強制儲蓄與定期定額，能夠幫助你超前部屬退休金。

依我國現行退休金制度的勞工退休基金為例，其實這也是一種透過專家操盤的「基金」，由勞動部委由專家業者代操，以控制風險、多元配置、追求絕對報酬為訴求。

定期定額「基金」對準備退休金有什麼好處呢？

因為人的一生很長，會經過許多次的景氣循環與波動，透過定期定額經歷景氣循環的過程，意味著市場從高點到低點再回到高點的過程，利用市場波動賺取價差，又因為是每月透過月薪投入的定期定額、長期投資，可以幫助你加速累積退休金。

想超前部屬退休還可以再多投資退休基金嗎？

然而根據勞保局調查報告顯示，仍有近九成勞工未參與勞退自提，這是因為一來仍有民眾不了解自提的好處，二來是觀念上覺得這筆錢是「被扣掉的」，而不是自己為存退休金做準備。

自主投資退休金好嗎？勞工不妨參考更積極的「私校退撫儲金」，這是台灣第一個公辦民營退休金制度、也是當前唯一退休自選平台，更五度蟬聯亞洲資產管理雜誌的「最佳退休金管理者」團隊大獎。私校教職員可根據個人投資屬性，選擇積極型、穩健型、保守型、人生週期型等基金自主投資，也能夠再自主增額提撥。理財達人夏韻芬老師也時常在節目表達自己很羨慕私校老師，能夠有私校退撫儲金的制度做自主投資存退休金。

對於想再加強定期定額於退休基金部位的投資人，現在無論是勞工或私校老師，全民都能夠透過「群益全民退休組合傘型基金」來準備退休金。該基金的投資團隊即為私校退撫儲金同投資顧問團隊，另外，每月$1,000元起就能夠投資，用定期定額開始長期存退休金。

用退休基金錢滾錢最夯的母子基金投資法

對於手上有一筆資金的投資人來說，其實退休基金也是很適合用來錢滾錢的「母基金」，因為退休基金有長期穩健，且多元分散的特性，可以用來守護你的核心資產。此外，又可以透過母基金來定期定額於波動較大的子基金，例如台股、新興市場等。當不同子基金輪番表現達到獲利點，就可自動停利將獲利轉回母基金，持續養大母基金，自然形成母子基金的正循環。

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