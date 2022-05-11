善用631法則 創造財務風險免疫力

兩年前一場毫無預警的新冠肺炎疫情全球延燒，至今仍有方興未艾之勢，面對這場突如其來的病毒蔓延，改變了人們原有的生活樣貌，也考驗著個人及財務風險的「免疫力」。面對不可預測、不能控制的人生風險，我們可以如何將個人及家庭的財務風險做到最好的支配？

對此，國內理財專家提出由美國經濟學家發表的「年收入分配631比例」，也就是將個人及家庭年收入按比例分為3個用途進行分配：

其一是提撥60％作為「日常開支」，用於每日生活開銷，包括個人及家庭的食衣住行育樂、勞健保費、稅金等各項生活花費。如果有剩餘款項建議先作為家庭緊急預備金，等到累積到一定的金額後，可以考慮存起來或是作為投資的資金。

其二是提撥30％作為「投資理財」，最重要的是要超前部署，愈早積極做好理財規劃，好讓自己的退休生活得以高枕無憂。存錢要有效率，投資理財也是同理，這樣才能更快地累積財富，這個前提是需要花時間先做「功課」，就像巴菲特給散戶的忠告：「不熟不做、不懂不買。」

其三是提撥10％作為「風險管理」，最後這一部分資金主要用來做風險的轉嫁，避免意外來臨時造成金錢上的負擔！連同前面兩個帳戶，善加運用「年收入分配6、3、1比例」，創造人生「財務風險免疫力」！

資產配置631原則，領固定薪水的小資上班族，可將每月月薪其中的10％用作個人退休風險規劃、30％提撥到儲蓄或是投資的帳戶中，另外絕大多數的60％則主要作為日常生活開銷，這當中也涵蓋了子女就學費用及奉養父母的孝親費等。

舉例來說，在投入1成月薪用作個人退休風險規劃部分，像是利率變動型壽險就是不錯的選擇，當宣告利率大於預定利率時，保戶可以額外領到一筆保險公司給付的「回饋分享金」，對於想獲得安全收益的人來說，既不用在股市殺進殺出、又有機會享受保險公司的獲利成果，廣受消費者的青睞。

人生4大財務風險帳戶怎麼規劃？

在看完個人資產配置建議後，再說到一般個人及家庭財務風險支配，主要有4個財務風險帳戶：

人身帳戶、壽險有保障功能，是人生必買保險之一，同時也能幫助我們做好充分的財富規劃與傳承，實現中長期、穩健的投資回報；舉例來說，利率變動型終身壽險兼顧壽險保障與資產累積雙重功能，尤其對於夾心世代的三明治族群而言，一旦不幸發生意外事故，有利於保障家庭經濟不受影響。

醫療帳戶、人吃五穀雜糧，沒有不生病的！在現行二代健保制度下，醫療自費項目愈來愈多，尤其直接面臨的是醫療器材費用高、標靶藥物價格高及新式手術費用高等「3高」風險，建議不妨善用實支實付型醫療險，一來以「差額負擔」方式補強新型療法和高自費醫材等健保不給付的支出，另外可以再搭配日額型醫療險作為薪資補償規劃。

退休帳戶、相較於其他金融工具，保險具有分散人生風險的功能，不失為安心打造退休規劃的好選擇。隨著高齡化趨勢，台灣人口老化、少子化現象持續，推估再過3年、到了114年即邁入超高齡社會。針對50歲以上高資產族群，可以考慮透過美元利變型保單進行個人財務規劃及資產多元配置，有機會享受保險公司的增值回饋分享金，提早達到財富自由、過著自己真正想要的生活。

旅遊帳戶、近兩年新冠肺炎疫情延燒全球，人們已經不敢奢望出國旅遊了；此時正是累積財富的最佳時機，可以透過投資型保單定期定額彈性繳費方式，以此養成持續不間斷地存錢的習慣，將計畫變成習慣、再將習慣變成本能，等到疫情舒緩恢復國際旅遊時，就有一筆現成的旅遊基金可以運用，豈不一舉兩得！（文章來源：小花平台）