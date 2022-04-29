台股跌到甜甜價？3步驟進場迎接高勝率

３步驟布局當贏家 善用周期安心求勝

價值投資大師霍華‧馬克斯曾說︰「隨著我們在市場週期裡的位置改變，勝算也跟著改變。如果不隨著事情改變，進而調整投資的立場，就是對提高成功機率的機會視而不見。」

攤開金融市場歷史，短期利空導致市場波動的次數不勝枚舉，但待周期循環結束，最終都還是回到長期向上的趨勢。面對市場波動，即時採取適當的投資策略，是現階段投資最關鍵的環節，接下來介紹的3步驟投資法，教你如何避開虧損還能脫穎而出。

擔心波動？3步驟確保投資策略穩健

報酬總伴隨著風險，高風險卻不一定代表高報酬。現階段的波動時局，先求降低風險再追尋報酬，投資需回歸基本面才不容易受大傷，建議按照3步驟，來確保投資策略足夠穩健︰

（1）鎖定企業獲利（EPS）持續上升的市場，確保成長動能無虞

（2）找尋評價面被低估的市場，逢低布局提高勝率

（3）採用穩健的投資機制，控制風險迎接最終勝果

告訴你，有個指標可以一次搞定上述的（1）、（2）步驟︰本益比。用本益比跟大盤指數表現綜合篩選，可以找到物美價廉的投資市場。想必投資朋友對於台股創下新高點還記憶猶新，但本益比卻意外地遠低於平均值，這代表什麼？

資料來源：Bloomberg，群益投信整理；資料日期：2022/3/17。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

此刻進場台股 竟然有這麼高的勝率？

代表了台股雖然漲到歷史高點，但還跟不上企業獲利成長的速度。換個角度思考，若本益比在未來回到平均值，台股上升的空間將大有可為。接下來，再透過實測數據，分析過去在這點位進場，你會有怎樣的投資報酬率跟勝率？

資料來源：Bloomberg，群益投信整理；資料日期：2022/3/17。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

總結來說，近五年在台股被低估時進場，你可享有極高的勝率，並且隨著時間拉長，報酬率也愈來愈可觀。

選對市場，就先贏一半，經過（1）、（2）步驟的把關，你只要再搭上穩中求勝的投資機制，就可以打造無懼波動的投資策略，現在就來瞭解投資高手都怎麼做吧！

台股平衡型基金跟漲抗跌 高手都用這招再進化

鎖定台股為投資標的後，對於資產部位較大，或是不喜歡大幅波動的投資朋友，平衡型基金是你安心進場布局的首選。平衡型基金不僅具備股債分散配置的特性，當市況難以預測時，可以起到「攻守兼備」的關鍵作用︰

• 市場下跌時，波動振幅較小，有效抗跌，守護核心資產不受重傷

• 市場上漲時，不擔心資金放在銀行閒置，並隨市場走勢跟漲；還可以當作資金池來源，定期分批投入更有衝勁的股票型基金。

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