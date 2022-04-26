0056進場指標、風險 高股息ETF六大QA

0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）等指數型ETF，今（2022）年以來的績效不如過往，0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00900（富邦特選高股息30）等高股息ETF則相對抗跌，對此，資深分析師陳唯泰近日在接受Podcast節目《今周大耳朵》訪問時，針對高股息ETF今年為何表現比較好、會有哪些風險等問題進行說明，以下採問與答條列式整理：

Q1：為什麼高股息ETF今年的表現能贏過指數型ETF？

A：跟大盤位置有很大關係，因為台股這2年漲了逾1萬點，現階段處於歷史相對高檔，加上升息、俄烏戰爭等不確定因素，造成行情往下修正，而高股息ETF因為有高配息成分股，在殖利率相對偏高的情況下，有下檔支撐跟保護。

Q2：今年買高股息ETF一定賺的比指數型ETF多？

A：不一定！下半年配發的股利活水上看2.5兆元，發放時間點是7至9月，所以資金活水比上半年好很多。另外，今年台灣在11月26日有9合1選舉，選舉前3個月到半年，會是政策積極作多的時間點，往前推半年，大概在5月底、6月初，各候選人就將開始推一些相關利多政策。

所以，今年台股的發展應該會是上半年蹲、下半年跳，也許上半年高股息ETF是相對抗跌族群，但下半年就不一定，尤其是跟綠能、節能、半導體、電動車等相關的新興產業主題式ETF，很可能鹹魚翻身。

Q3：挑ETF除了殖利率和配息率，還可以留意哪些面向？

A：回到購買ETF的初衷，是因為可分散投資風險，但如果買很多ETF、成分股都雷同，其實就無法風險分散，建議投資人除了解半年配、季配、年配等屬性外，可以注意ETF的成分股有哪些，假設打算購買2檔以上，最好重疊性不要太高，否則乾脆買個股就好。

Q4：0056、00878、00900各自的特性？

A：0056最近股價大概在32元上下、每年配息1.8元左右，主要成分股比較分散，前3大持股是長榮（2603）、聯強（2347）、亞泥（1102），採年配息。

00878是季配息，過去4季配發股息合計是0.9元，現在股價為19元左右，前3大持股是聯強（2347）、光寶科（2301）、華碩（2357），比較聚焦在電子族群。

00900為季配息，今年要配多少還沒公告，現在股價14、15元左右，如果按照00878配息狀況來看，預估它全年配發股息不會超過1元，前3大持股是開發金（2883）、華碩（2357）、南亞（1303）。

現階段季配的高股息ETF入手價格比較便宜，因為假設1元分成4季來配，平均每季0.25元，如果每季只拿到0.25元卻要承擔3、40元股價，有點不符合比例原則。

如果有些生活固定開支，建議可購入季配息ETF；若有大筆資金要找好的買點投入，則可選擇半年配或年配，因為它們的股價波動會比季配息來得大，一旦抓到大量下跌低點去買進，很可能同時賺到價差跟股息。

Q5：想要入場高股息ETF，有指標可以參考嗎？

A：高股息ETF的成分股主要是高配息個股，要股價連續性下跌機率不高，所以像是最近國際股市異常動盪、市場有恐慌氣氛出來，就可以特別觀察，因為這時股價比較有機會修正，出手點雖然不會很頻繁，但碰到這種恐慌性賣壓、不屬於經濟面的利空，都是進場好時機

另外，若出現成交量反彈，代表當時的價位市場有很多人願意進場，如出現此訊號，也可開始留意接下來布局的時間點。

Q6：高股息ETF有哪些風險？

A：一共有3種，首先是系統性風險，例如俄烏戰爭，因為它所衍生出來的物價膨漲、通貨膨脹，會影響全球；接著是再投資風險，市場上沒有完美的投資商品，下半年要是主題式ETF再起，這時手上握有高股息ETF的投資人，也許會 由於報酬率比不上主題式ETF，所以要轉換ETF，進而產生再投資風險；最後則是成分股重疊性太高，高股息ETF很大比重都落在金融跟傳產，很可能發生重複投資。

※參考來源：《今周大耳朵》https://bit.ly/3vg49pr

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）