抓住疫情商機 3檔台股生技ETF大評比

因為Omicron變種病毒的攪局，全球疫情持續延燒，許多國家的疫苗接種率逐漸提升，為生技領域提供了成長動能，也順勢帶動了生技產業的崛起。有專家認為，目前正是生物技術的黃金時代，生技產業將會是投資者值得期待的領域。美股市場中與生技產業相關的ETF績效表現因此狂飆。

其實在台灣也陸陸續續有許多投信商發行了和生技相關的ETF。雖然投資標的多在國外，但投資人還是可以用較少的資金抓住疫情商機，布局例如莫德納和BNT在內的生技個股。本文將針對三檔在台股市場上市的生技主題ETF，並為你做出比較和解析。

群益NBI生技（00678）

追蹤美國那斯達克生技指數，成分股的組成主要來自那斯達克上市股票中屬於生物科技與醫藥產業的個股。那斯達克生技指數一定程度反映了生技股票的概況，也藉此提升了00678在生技產業的代表性。00678的最大成分股是生技製藥企業安進，也是世界最大的製藥公司之一，目前有與美國跨國製藥大廠禮來合作生產抗新冠病毒中和抗體，建議持有此檔ETF的投資人可以持續關注雙方合作和安進在新冠病毒研究上的最新進展。

第二大成分股是大家都很熟悉的莫德納。受惠於疫情引發的接種需求，莫德納在今年第三季寫下了每股盈餘 6.46 美元，銷售淨額43.5 億美元的佳績。收益相較去年同期轉虧為盈，銷售額暴增近 6,400%，其中疫苗便貢獻了整體中的 42 億美元。

富邦基金免疫生技（00897）

追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股的組成主要從全球43個國家的上市股票和存託憑證組成的資金池中，以FactSet產業分類系統挑選出與生技醫療產業相關公司，再以關鍵字分數為依據，篩選出最終分數排名前50高的企業。

而這檔ETF除了布局生技產業以外，對基因科學的領域也有相當的涉略，舉例來說，前五大成分股中的Intellia和再生元製藥共同開發的 CRISPR 基因編輯技術再今年的第一階段臨床實驗獲得正面結果，也一度讓兩家公司的股票暴衝。而其它的前五大成分股也包括專注發展新冠口服藥的默克藥廠，以及新冠疫苗大廠莫德納和BNT，其中莫德納更是有著最大的占比。成分股組成也讓00897成為擁有防疫和基因科學兩項武器的ETF商品。

國泰基金免疫革命（00898）

追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，主要聚焦基因、疫苗與再生醫療的00898在上個月初開始募資，是相對年輕的生技ETF，成分股也包含了如莫德納、BNT、AZ和Novavax等主流疫苗大廠。

需要注意的是，00898成分股中有相當大的比例是投資在基因技術，前十大成分股中就有五家是與基因科學相關的企業，整檔成分股基因技術類股就佔據了約四成的比例，疫苗類股與再生醫療類股則各占三成。雖然整體來說此檔ETF還是聚焦在生技產業，但希望將資金聚焦在疫苗股的朋友們可能要再考慮清楚，別讓自己有走錯棚的冤枉之感。

爆發力雖強 未來的成長動能才是關鍵

手中持有生技ETF的投資者們，在長期持有的同時也要有一些心理準備。在疫情階段性爆發的期間，自然有機會獲取相關個股上漲時產生的利益，但若未來全球疫情緩解，後續的成長動能就會是相關ETF能否繼續有好表現的關鍵。這時候需要關注的可能就會是相關廠商在業務上的表現或是研發上的進展。

在短期內，生技ETF的前景無庸置疑值得大家期待，但沒有人能預知何時會有另一個類似Delta或Omicron的新變種病毒出現，所以除了趕上疫情商機外，手中部位後續的表現也要持續關注喔！

作者簡介_ 微股力達人-微大力

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