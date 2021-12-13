老股神躺賺vs女股神窮忙 謝金河揭巴菲特選股3招

美國方舟投資管理（Ark Investment Management）創辦人、素有「女股神」封號的伍德（Cathie Wood），今年投資績效大掉漆，相較老股神巴菲特（Warren Buffett）戰果輝煌，財信傳媒董事長謝金河心有所感指出，伍德累得要命卻慘賠累累，顯示投資仍得回到基本面，並推崇巴菲特堅持毛利率、淨利率與資產回報率（ROA）的3大選股法則，讓投資之路走更遠。

謝金河在臉書以「路遙知馬力：男股神戰勝女股神」為題發文，指出曾經不可一世的ARK操盤手伍德，堪稱近2年華爾街最具號召力的女股神，經她指揮棒點名的個股無不大漲，ARK吸金能力也水漲船高，投報率一度高達148.78%，氣勢看似遠超巴菲特，但全力押注沒獲利的新經濟股，結果卻慘遭滑鐵盧。

如她看好比特幣會漲到25萬美元，押寶的Coinbase今年慘跌36.77%，去年風光的ZOOM，今年大跌58.06%，一度盤踞新聞版面的Robinhood，今年暴跌73.77%，其核心持股Twitter跌42.07%、Roku跌50.46%、Palantiar重跌56.81%。

同時，最近Tesla執行長馬斯克大賣自家股票，造成股價回檔20%，進一步重創伍德。而今年美國6大指數大漲，標普500指數年漲24%，方舟創新科技ETF（代號ARKK）股價卻從159.7美元一度跌到89.03美元。

由於災情慘重，逼得伍德下詔罪己，表示要自我反省，謝金河感嘆，看來乘勢而起的投資新秀，當勢頭反轉時，仍很可能被土石流淹沒。

反觀巴菲特穩紮穩打，緊抱Apple、美國銀行、美國運通銀行等3檔核心持股，單是手上8.87億股的Apple，今年大漲32%，為他賺進371億美元。

加上巴菲特的波克夏，手上還有10.1億股的美國銀行，今年也大漲33%，又帶來143億美元進帳；今年大漲41%的美國運通銀行，巴菲特有1.51億股，也創造71億美元獲利，3檔共帶來585億美元獲利，戰果輝煌。

謝金河分析，神巴菲特自有一套投資法則，像馬斯克放話要巴菲特買他公司股票，但據巴菲特列出的投資3準則，一是毛利率超過40%、二是淨利率逾5%、三是資產回報率（ROA）超過15%，Tesla只符合浄利率12%這1項，毛利率26.6%及ROA6.22%都未達標，讓巴菲特不為所動。

過去巴菲特堅持不投科技股，後來他看到蘋果的成長性、殖利率，回頭大加碼，成為波克夏第1大核心持股。

除了3檔核心持股，巴菲特也是可口可樂與等2公司的鐵粉。其中，可口可樂的持股均價僅3.25美元，目前股價高達56美元；信評與數據分析公司穆迪（Moody’s），同樣也是巴菲特的愛股，特別是其債券評等分析業務，外界多看好，進入後疫情時代後，仍有望持續成長。

對於全球高通膨，巴菲特曾表示，通膨時期貨幣貶值，最好的是投資人無須持續投資的企業，因此看好房地產是優質標的，除會升值，還可在轉售時重新定價，公用事業與鐵路等相關企業，因需要不斷投入資金，巴菲特認為，盈利潛力恐較不出色。

今年老股神輕鬆揮灑，談笑風生間，戰果輝煌，相對女股神動作頻頻，累得要命卻慘賠，也讓謝金河有感而發，指出成長投資可能一時跑得快，但路遙知馬力，堅持基本面的投資才走得遠。

（旺得富理財網 李宗莉）

推薦閱讀