25檔金融股 2022年預估殖利率大公開

目前所有的金融股都已公布2021年10月單月EPS「金融股110年每月EPS詳情」，時間過的真快，只剩下2個多月的時間，各家金融股2021年整年度EPS就能出爐了，其實大約這個時間點，就約略能預估出2021年整年度EPS、2022年預估股利配發狀況、預估殖利率、預估盈餘分配率等等數據。

有了上面的各項數據，就可以作為評估進場價位的標準，若認為目前股價已在高點，就停、看、聽（儲備資金等待時機），若認為股價仍在低點位置，或許可以逢低多買一點增加股數，這樣就可多領一些現金股利或股票股利囉！

以下是2022年各家金融股「2021年整年度EPS、預估股利配發狀況、預估殖利率、預估盈餘分配率」一覽表，提供給大家參考。

2022年各家金融股「預估殖利率」一覽表

更新日期：2021年11月18日

警語：以下各金融股之預估數據皆僅供參考，非買賣之建議，投資請自行承擔風險並自負盈虧

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本文由MIN理財生活札記授權轉載，原文刊於存股 》111年各家金融股「110年整年度EPS、預估股利配發狀況、預估殖利率、預估盈餘分配率」一覽表

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