對抗通膨大魔王 3檔商品型ETF大解析

隨著國際原物料的大漲，有許多投資人開始將目光鎖定在各種原物料的商品型ETF上。投資商品型ETF的其中一項好處是，投資人不用真的買進像是農產品或金屬等特定商品，更不用把它們堆放在家裡，就可以輕鬆參與這些商品的漲跌。舉例而言，當投資者預期黃金或石油即將上漲，便能透過投資黃金或石油的ETF賺取報酬且不用實際買進這些商品。

和一般的ETF不同，商品型ETF不以各種股票作為投資標的，而是經由投資各種商品的期貨契約參與市場，進而達到追蹤特定指數的效果。商品型ETF涵蓋的投資標的五花八門，最常見的包括了能源、貴金屬或農產品，投資人也可以藉此布局這些種類的商品。在本文中，我們將針對石油、黃金和黃豆這三項商品分別挑選三檔相關的ETF，並為你作出比較與解析。

元大S&P黃金（00635U）

以模擬、追蹤和複製指數的方式，追蹤標普高盛黃金ER指數 （S&P GSCI Gold Excess Return Index），並以指數的績效表現作為操作目標。00635U的投資標的主要是紐約商品期貨交易所（NYMEX）黃金期貨契約，而非一般的實體黃金，因此成分股的組成也是以交易所的黃金期貨契約為主。

黃金一直都是交易市場中相當具有指標性的避險資產和保值商品，尤其在最近一段時間的高通膨環境下，價格更是水漲船高。在市場普遍預期全球通膨現象會維持到2022年的情況下，黃金的後勢也相當讓人期待。

假設投資者沒有預算買入實體黃金，也可以透過投資00635U參與黃金市場的漲跌。然而要注意的是，黃金的價格往往與央行的貨幣政策有著高度的相關性。若之後通膨沒有改善，進而促使美國聯準會加速升息，黃金的漲勢便有可能被衝擊。因此在投資00635U的同時，投資人也需要持續關注通膨和聯準會的政策喔!

元大S&P石油（00642U）

操作方式與00635U相似，差別在於00642U主要追蹤的是標普高盛原油ER指數 (S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index)，成分股的組成也以紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約為主。

與黃金相同，石油常常是高通膨環境下的受益族群，除此之外，在疫情趨緩和冬天用油帶動的需求成長下，石油和天然氣等能源的價格也因此創高。種種因素下，也讓00642U成為了投資人可以考慮短期進場的獲利標的之一。

值得一提的是，期貨ETF在特定情況下會出現下市的風險。當某檔ETF的價格下跌90%以上，就會達到清算的標準，而00642U的兄弟產品元大S&P原油正向2倍ETF(00672L)就因此在去年面臨下市命運，投資者也要持續關注類似情形，以免逃命不及。

而投資石油ETF還有其他投資人需要注意的地方，例如石油輸出國組織(OPEC)、石油輸出國組織與盟友（OPEC+）以及中國等主要產業組織和國家在石油供給的政策與態度。舉例來說，中國在最近釋出原油，以及OPEC+為了緩解通膨壓力醞釀的石油增產計畫就有可能撼動國際油價的走勢，連帶影響00642U的績效表現。因此，不論你是要常加油的汽、機車族或是投資者，都要持續的追蹤國際石油市場的各大消息。

期街口S&P黃豆（00693U）

國內首檔追蹤黃豆期貨指數的ETF商品，主要追蹤標普高盛黃豆ER指數 （S&P GSCI Soybeans Excess Return Index），投資標的與成分股組成主要為芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨契約。

原物料商品也是高通膨環境的受益族群，其中黃豆又是較具代表性的原物料之一，而原物料的後勢也普遍被看好，是可以趁機布局的時機。投資人需要特別注意的是，包括黃豆在內的農產品相當容易受到天氣影響，因此包括反聖嬰現象在內的異常氣候可能引起黃豆行情的震盪。另外市場的供需也會直接影響黃豆的走勢，例如種植面積或產量增加都有可能因此拉低黃豆的價格。

商品型ETF適合短線操作 更不能忽略伴隨而來的相關風險

雖然投資者可以藉由商品型ETF，在不用實際接觸到實體物品的情況下參與特定商品的漲跌，但因為商品型ETF的成分股多為期貨合約，因此也需承擔伴隨而來的風險。不同到期日的期貨合約都會有不同的價格，因此在轉換合約的過程中便會形成價差並衍伸出所謂的轉倉成本。

由於期貨合約在長期持有的過程中必須不斷換約，隨著持有時間拉長，報酬率自然會有所折扣，因此比較適合用於短線操作。除此之外，因為國外的商品期貨多數沒有漲跌幅限制，因此連結國外商品期貨的商品型ETF也不會有漲跌幅限制，在投資的過程中千萬要量力而為喔！

作者簡介_ 微股力達人-微大力

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