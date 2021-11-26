八年級理財｜重疾險當靠山 抗癌底氣足

何昕皓是八年級生，畢業後常常覺得很疲倦，且沒有感冒症狀也會發燒，而後確認得了侵襲性何杰金氏淋巴癌第二期，需要住院化療，還好有父母之前協助的保險規劃，才能支付相關費用，未來也希望戰勝癌症，以實踐人生更多的夢想。

我爸爸是香港人、媽媽是臺灣人，兩人是在1997年，媽媽跟朋友去香港自助旅行偶遇爸爸，自願擔任地陪認識，也火花似交往，隔月換爸爸來臺灣找媽媽自助旅行，他們在當年結婚，也在當年耶誕節生下我。

因為香港回歸後，爸爸任職的貿易公司有受到影響，因此是爸爸「嫁到」臺灣，擅長溝通與跟老外打交道的爸爸，到臺灣找到國外業務的工作，媽媽生下我與兩個妹妹後，一直都是擔任家管，我們每年的過年都是全家回香港過節，所以出國旅遊的地方也只有香港。

全家因為只有爸爸一份薪水，小時候我記得還有跟阿姨、姨丈，與我們住在外公留下在新莊的公寓，一直到我上國中，阿姨與姨丈買了自己的房子才搬出去，且阿姨沒有小孩，視我們兄妹三人如己出。

我們跟阿姨互動也很好，連我大學想選讀的科系也是跟阿姨討論讀工業設計，大學的寒暑假都到阿姨好友的工作室當助理，畢業後也順理成章變正職員工。

也不知道是否因常熬夜趕案子的關係，我常覺得很疲倦，然後沒有感冒症狀也會發燒，有時只是快走心臟會跳異常快，一次家庭聚會阿姨發現我一個月不見，瘦了5公斤，一直要我去健康檢查，健檢診所建議我去醫院的血液腫瘤科再次檢查，確認我得了侵襲性何杰金氏淋巴癌第二期，需要住院化療。

從事保險業的阿姨，得知後第一時間要我盡快住院治療，因為他在我們成長過程有勸爸媽做好保障規劃，可獲得基本的醫療保障理賠。

但因為受限於預算，聽媽媽說過她都是先幫爸爸買，因為爸爸是我們的經濟支柱不能倒下，然後才是我跟妹妹，最後才是媽媽，基本上我們的保障都跟媽媽都是一樣，至少有意外、住院醫療與實支實付等保單。

上大學那年爺爺奶奶相繼因鼻咽癌過世，阿姨覺得這是一個訊號，勸我們要買癌症險，但因為癌症險的保費較高，實在不是爸爸當時可以負擔，因此我們買若罹患癌症也可獲得理賠保障的重大疾病險。

目前我已經完成一次化療，之後也要等醫生告知後續的診療規畫，工作也已經請留職停薪假專心抗癌，保險理賠也從重大疾病險中獲得一次性給付100萬元，與第一次化療住院日額與實支實付醫療險約5萬元。

我想，至少我還是有保險保障可以支付化療期間的費用，也不擔心造成爸媽的負擔，也希望自己能夠戰勝癌症，畢竟我才25歲，還有好多夢等我去實踐，也希望能多陪陪家人。

理財健診│終身、定期醫療險混搭 提高保障



文：全球人壽商品部副總經理鄭中安：



以剛進入社會的新鮮人來說，如果沒有任何保險，我們通常會建議可先以終身型住院日額醫療險為主約，搭配一年期實支實付醫療險，萬一突然生病需要住院三、五天，可能需要請假不能工作，則住院日額醫療險除了補貼病房費，也能填補不能上班的薪資補貼。

此外，因現行健保自費項目多，或若需要採用健保不給付的新式醫療技術，則實支實付醫療險在限額內的雜費給付就能派上用場。

從這個案例中我們就能了解這兩類保單都很重要，缺一不可。

此外，如果預算足夠，也建議補足重大傷病或重大疾病的缺口，若罹患保單條款中約定的疾病，可申請領取一整筆的保險給付，解決初期高額醫療費用的問題。

若還有餘力，則可再加強癌症險的規劃，近年來癌症的普及率提高，及早且足額的準備才能轉嫁罹癌後續需支付的龐大醫療費用。

惟若新鮮人基於預算考量，這些險種則可以先選擇以定期型來規劃，以較低的保費獲得奮鬥時期足夠的保障，惟後續仍需注意應隨時間定期檢視及調整自己的保障內容。

同時，新鮮人除了內在疾病風險外，也應留意外來傷害風險，比如通勤或出遊的意外等，建議可透過定期型來為自己強化意外險與意外醫療險，做好出外保障。其中，給付項目若有涵蓋骨折未住院者更佳，有些狀況下即便沒有住院與動手術，也能夠依照骨折部位、完全骨折日數等條款約定進行理賠。

我認為，對新鮮人而言，剛開始手頭上的預算不多時，可以先用終身型與定期型的保險來混搭以提高保障，但隨著年齡增長、所得增加、責任加重後，務必定期檢視自身及家庭風險，適時調整保障規劃，比如購買新保單、調整保額或是調整不同類型商品的比例，務必適時補足保障缺口，才能安心無憂。

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