銀行存款有訣竅 靠4招每年多領7,400元

不少民眾習慣將錢存在郵局或銀行，日前有網友在臉書《爆廢公社》貼文表示，郵局超過100萬的部分是不計利息的，經行員提醒後才知道，而錢存在銀行雖然沒有這個問題，但如果善加運用一些小技巧，例如將「活存改為定存」，以100萬元存款為例，每年其實可以多領7400元，相較於原本只能領到1,000元，相當於原本的8.4倍。

知名理財部落客、本名許繼元的「Ｍr. Market市場先生」，寫了很多幫投資人解惑的文章，臉書粉絲團更吸引27萬追蹤者，他提供幾個可以把錢變大的小技巧，首先，就是將「活存改為定存」，因為活存利息很低，應該盡可能將活存的金額控制在足以因應一段時間生活所需的金額，他建議，如果存款高於50萬元，且短期沒有其他用途時，就可以考慮將大部分的儲蓄從活存轉定存。

以目前台灣銀行的利率為例，活期儲蓄存款利率為年息0.1%，1年期定期儲蓄存款利率為0.84%，以100萬元為例，如果存1年定期儲蓄存款，可以領到8400元的利息，但如果存在活儲，利息僅1000元。

其次，即使定存，也是有技巧的。定存有定期儲蓄存款以及定期存款，「定期儲蓄存款」利率較高，但至少得1年起跳，只有1-3年的方案，「定期存款」利率較低，但有1年以下的方案，要存1個月、3個月都行，可以視資金運用情況來做選擇。台銀目前1年期定期存款利率為0.815%，略低於1年期定期儲蓄存款利率0.84%。

第三，銀行雖然沒有100萬元以上不計息的規定，不過，大額存款的定存利率會低於一般定存，以台銀為例，500萬元以上定存即會適用較低利率，目前利率為0.14%，各家銀行對於大額的定義也不同，有的銀行300萬元即算大額，民眾可留意。

市場先生也提供「拆單」的小技巧。也就是將大筆的金額，變成較小的金額分批定存，還可以每筆間隔1-3個月的方式，這樣不僅可以每隔一段時間就有一筆錢可以領回，萬一臨時需要解約，分批解約還可以降低利息受到的損失，同時也能解決定存利息一次給付超過20000元就會被扣二代健保補充費，以1年期定期儲蓄存款利率0.84%為例，238萬元的利息就逼近20000萬元。

第四，定存需選擇機動利率或固定利率，市場先生建議，考量到未來升息的可能，建議選擇機動利率會優於固定利率，如果未來央行升息，利率也將隨之調整。且目前機動利率高於固定利率。

文章來源：Ｍr. Market市場先生

（中時新聞網 曹逸雯）

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