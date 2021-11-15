高純度元宇宙ETF、基金 大補帖在這裡！

臉書（FB）執行長祖克伯10月底宣布公司改名Meta，並宣誓5年內轉型為元宇宙（Metaverse）公司，引爆全球資本市場投資元宇宙商機的熱情，想用最少資金、風險最分散的方法參與元宇宙行情，不妨參考高純度元宇宙ETF或基金。

儘管元宇宙的概念並不是首度被提及，但這次有祖克伯力挺，在投資市場颳起一陣旋風，也讓臉書原本弱勢下行的股價展開強勢反彈，憑著新動能願景，在11月5日市值回升至全球排名第七，往兆元邁進。

對於口袋不夠深又希望能分散風險的投資人來說，投資高純度元宇宙ETF來參與題材是不錯的選擇。以在台股掛牌的ETF來看，持有Meta（原FB）權重占比至少3%以上的ETF共有六檔，追蹤指數為美國科技指數與全球AI指數兩大類。

以持有Meta權重高低來排序，分別為：統一FANG+（00757）、元大全球AI（00762）、國泰北美科技（00770）、台新全球AI（00851）、富邦NASDAQ（00662），以及永豐美國科技（00886），持有比重大約落在7.5%到3.2%之間。

觀察這六檔ETF的績效，以統一FANG+ETF近一個月漲幅16.84%、兩年漲166%最犀利，基金規模48.5億元也冠居六檔ETF。

儘管外界對臉書發展元宇宙看法不一，但臉書很早就開始布局，2014年收購VR（虛擬實境）裝置商Oculus，之後年年支出數十億至百億美元發展相關技術，目前VR裝置在全球市占率第一、市占高達75%，世界級科技巨頭的底氣十足。

此外，在8日宣布取得Meta資料中心晶片訂單的超微（AMD）也是另一個投資人可以關注的投資亮點。在10月已經累積16.8%漲幅的超微，8日一公布好消息，股價就在單日飆漲逾10%、創下收盤新高價150.16美元，讓市場見識到投資人對元宇宙題材的熱情。

Rosenblatt證券公司分析師漢斯摩塞斯曼分析，對市場來說，這是一項大驚喜，因為過往臉書只用英特爾的處理器。

超微執行長蘇姿丰在昨日指出：「我們正迎接高效能運算的超級週期，這樣的改變需要仰賴影響生活各層面的服務與設備，而這些服務與設備都需要運算力。」

市場解讀，超微這項宣示等於再度進逼主要對手英特爾，更可望在客戶微軟、亞馬遜、谷歌等雲端服務提供商間，爭取更高的市占率，尤其超微近年處理器產品的表現，在市場上好評不斷。

祖克伯先前宣布，光是在今年Meta就將砸百億美元在AR與VR產品與服務，如果能打入供應鏈中獲利可期。統一FANG+ETF（00757）經理理人袁永騰表示，元宇宙初期最直接受惠族群，主要會是「基礎建設」，像是帶動資料中心強勁的需求，讓高階晶片、雲端伺服器龍頭廠商前景看俏。

而超微就是首個受惠Meta投入元宇宙投資的案例。

對於想跟著超微一起參與元宇宙題材的投資人來說，在台灣可以買到超微持股比例最高的前10個基金與ETF，分別為：統一全球新科技基金、第一金年輕‧新生活傘型基金、第一金全球大趨勢基金、富邦未來車ETF、元大全球人工智慧ETF、統一亞太基金、摩根美國科技基金、日盛全球智能車基金、統一全球動態多重資產基金，以及國泰大三元ETF傘型基金，這些商品持有超微市值占淨值比例約落在7%到3.8%之間。

展望超微後市表現，漢斯摩塞斯曼分析：「超微有機會打破英特爾擘劃的藍圖，在2023年拿下過半的資料中心處理器市場。」而在高效運算的圖形處理器（GPU）市場，超微也有機會表現比Nvidia更好。

包括Rosenblatt證券與富國銀行證券的分析師都認為，超微股票後續有往180美元邁進的上漲空間。

延伸閱讀

元宇宙概念股狂漲！宏達電、鈺創還能追嗎？一出手就獲利40％，飆股達人曝進出場價位

元宇宙受惠股拆解》這檔個股本益比竟只有6倍 謝金河：台灣另個新高潮又會重新再來！

台泥75週年》張安平談元宇宙「看法不是那麼正面」，人不能只活在虛擬世界