存股族最愛「高含金」! 3檔金融ETF大PK

因為金融業每年業績穩定，配息也相對其他產業來的更穩定的特性，金融股常常會市存股族個股名單中的一員。加上近幾年「小額投資、長期持有」的趨勢，小資族也往往會選擇金融產業的股票作為入門標的。

除了華南金（2881）、兆豐金（2886）等官股，以及富邦金（2881）、國泰金（2882）、開發金（2883）等民營股，也有機構發行以台灣金融產業為主體或者成分股包含金融產業的相關ETF。這些ETF除了讓投資人藉由小額的資金便能參與多檔金融股的漲跌外，也不用擔心因為單壓特定的個股而造成投資部位的損失。本篇文章將挑選三檔成分股組成中包含金融股，且比例各有差別的三檔ETF，並為你比較與解析。

元大台灣金融（0055）

追蹤MSCI台灣金融指數，成分股的組成上金融股便佔據了將近九成的比例，其中包括銀行、金融公司、保險公司、房地產等公司，由於成分股的數目不多，且幾乎都聚焦在金融產業，因此可以說是純度相當高的金融ETF。

由於有相當大的比例聚焦在金融股，所以投資此檔ETF也相當於投資了台股的金融產業。但成分股過度集中也帶來了一定的風險，舉例來說，在無法藉由不同產業類股的持有分散特定產業風險的情況下，當台灣的金融產業因為特定事件重創，0055便會連帶受到牽連。因此究竟要投資單一的金融個股或是投資0055，投資者們也需要審慎評估。

國泰股利精選30（00701）

追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，成分股中約有四成的比例來自金融產業。成分股組合低波動的特性也讓00701的長期投資表現較一般高波動的股票穩定，是偏好穩紮穩打的投資者不錯的選擇。

因為00701有將近一半的持股都是金融產業的相關個股，所以波動度也相對的穩定，然而也多少會與0055一樣有產業高度集中的問題。所幸此檔ETF的前五大成分股中也包含了來自通訊網路產業，配息也相當穩定的中華電信，因此也一定程度分散了此風險，適合成為存股小資族的投資敲門磚。

國泰台灣ESG永續高股息（00878）

此檔ETF甫於去年中掛牌上市，成分股的組成上金融業約佔據了四分之一的比例，雖然相對年輕，金融股占比也不高，卻也因此分散了產業集中的風險，後市可期。採取「完全複製指數」的方式，完整複製MSCI公司編制的台灣ESG高股息指數，因此也讓兩者的成分股完全一致。由於將ESG納入選股機制中，也一定程度影響了此檔ETF在平均殖利率的表現，但仍維持在2％左右的成績。

無法如願靠00878賺取殖利率的投資人也不要大感失望，因為00878的成分股將部分金融股納入，因此在配息上也一直維持相當不錯的水準，另外ESG和永續投資仍是成為資本市場最熱門的議題之一，投資人也能透過投資相關的產品支持為人類和地球創造更好未來的公司的經營理念。在中國大規模限電，ESG價值抬頭的現在，投資人或許也有機會藉由價差的收入彌補股殖利率不足。

穩定配息也別忘了價差風險

雖然穩定的配息相當誘人，但不可忽略的是以金融股為主的ETF在績效表現上還是要看金融族群的臉色。不同的突發事件皆有可能影響特定產業甚至是整體大盤的表現，到時候連金融股也可能會遇到股價大幅波動外加配息政策驟變的情形，連帶影響ETF的績效。投資人不僅要承受逆價差，連收取穩定配息的如意算盤也可能出現變數。

無論如何，相較投資單一金融股，金融ETF還是有著資金門檻低且包含一籃子的股票不須特意花時間選股的優勢，大家可以在審慎評估金融ETF與金融個股的優劣和自身的偏好後，再選擇最適合自己的標的喔！

作者簡介_ 微股力達人-微大力

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