六年級理財｜長線穩健標的 教育、退休金有效增值

6年7班，銀行行員，孩子目前才10歲，住在公婆給先生的房子，少了房貸壓力，由於夫妻倆計劃日後可以讓小孩出國念碩士，正計劃想幫小孩存教育基金以及夫妻兩人的退休基金。

在大學時，我內心一直想畢業工作幾年存夠錢就想出國念書，但大學畢業即進入銀行工作，接著結婚生子，每天就忙著公事、家事及帶小孩，即使財務狀況允許也無法完成。我即告訴我自己，未來我要先存夠錢讓我的小孩出國念書拓展眼界。



由於我的先生是工程師，年薪比我高，所有家中的生活費都是由先生全權負責，現在住的房子是公婆贈與我先生的房子，我們也沒有房貸的壓力，我們月薪扣除基本生活開銷、給父母的孝親費之後，每月至少還有3～4萬元的資金可以運用。

如果我沒有好好存起來，可能就吃吃喝喝或者到處旅遊花掉了，因此，數年前我開始幫孩子存錢後再買外幣定存，但因為台幣近年持續升值，外幣定存雖賺了一點利息卻因匯率因素，現今可說「慘賠」。

由於我兒子現在才10歲，等大學畢業約還需要12年，我大約問了一下同事，假設要讓小孩出國念碩士二年估計多者要花台幣500～600萬，少者300～400萬元。

因此，想問理財專家，我和我先生的可運用資金該如何分配以及挑標的，才可以為孩子存教育基金以及自己的退休基金？

理財健診│ESG環保永續基金 雙利多加持

文：台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰：



張文心理財最重要的二個目的是存孩子的教育基金及自己的退休金，因此投資策略應追求長線穩健報酬，亦即要尋找的標的應為成長動能強勁，且是政府政策大力支持的產業，如此一來，基金長線績效才能穩健增長，使教育基金及退休金能有效增值。

因此，建議張文心可採定期定額方式投資ESG環保永續基金。

ESG基金為何如此搶手？這要從歷史脈落來看，2015年12月聯合國通過《巴黎協定》，要求在本世紀前將全球氣溫升幅控制在攝氏2度內。

但聯合國2019年示警，即使各國承諾的減碳計畫全數達標，本世紀末全球氣溫升幅估將達3.2度，環境解決方案重要且迫切，全球政府與企業積極行動，制定目標、增加相關支出。

如美國未來四年投資乾淨能源金額高達4千億美元；歐盟復甦基金7,500億歐元中有三分之一投入綠能；蘋果比歐盟更積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。

當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80％的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出「永續投資」已成顯學。

在全球監管機構要求、以及客戶需求成長的情況下，ESG基金規模與市占率出現快速攀升，以歐洲為例，超過75％的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金，轉往投資ESG產品。

選對投資標的後，投資方式亦很重要，由於張文心追求的是長線穩健報酬，適合採定期定額方式投資，由於現今金融市場震盪更趨激烈，投資人若以單筆投資基金易受市場波動而追高殺低。

反觀，若以定期定額方式投資基金，不用考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，讓投資金額能達到長線複利效果。

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