高殖利率＝好標的？從財報如何選飆股？

八月的營收資訊正好公布完畢，投資朋友可以注意哪些股票的營收創下新高，並搭配上週及本週的專欄，你會發現這些觀點都可以被驗證，原來並非營收創新高的股票就會一路噴出，營收不佳的股票也可能成為飆股。

本週我們幫大家解決兩個常見的問題，第一個問題關於殖利率，第二個問題關於選股，下面就讓我們仔細討論這兩個問題。

殖利率越高越好？

殖利率是一種報酬率的概念，最一開始是表達「完整持有債券一年」的報酬率，套用在股票上，通常則是表達股利的高低。

很多投資朋友偏好高殖利率的股票，認為殖利率越高越好，因為每年可以拿回來的配息越多，其實這樣的觀念是有偏誤的，原因在於「配息」這件事情是一個「左手換右手」的過程，羊毛終究出在羊身上，公司配一塊錢給投資人，股價就少一塊錢，到頭來損益其實根本沒有變動。

我們再看一個最極端的例子，如果有一間公司非常大方，老闆可能很愛投資人，董事會決議把公司「所有」現金都拿出來配息，一塊錢的營運資金都不留，請問你敢買這間公司嗎？這樣的公司還能經營下去嗎？

除了左手換右手的問題以外，還有「越換越少」的狀況可能發生，因為覬覦股利的並不是只有投資人，還有「政府」。你拿到的股利其實是有可能被課稅的，雖然在兩稅合一後避免了重複課稅的問題，但仍有可能需要繳稅。

假如Ａ公司發十塊錢股利，實際上到你口袋的可能剩下八塊錢，股價沒有變化的情況下，你還倒虧二塊錢，這也是為何在除權息旺季時，會有大戶「棄息」，其中一個原因就是因為不想被政府課稅，因此殖利率並不是越高越好。

如何從財報選出飆股？

財報基本上每季公布一次，跟每秒鐘都在跳動的交易資料比起來，頻率真的很低，加上財報裡面很多報表，包含資產負債表、現金流量表、收入表，還有許多的附註、業外收益、轉投資等等細節要去注意，所以許多投資朋友並不喜歡利用財報來做投資。

但實際上財報所能提供的資訊比想像中還要多很多，畢竟我們沒有直接參與一間公司的營運，少數能夠知道公司到底在幹什麼的資訊來源就是財報，巴菲特這麼愛看財報一定有他的道理。

許多投資朋友會說自己都有在看財報，但其實不外乎就是看一下EPS，再更好一點會去看毛利率、營利率、淨利率等財務指標，但其實分析師真的要認真看財報時，還必須去研究一間企業的營收結構、成本結構，去對照財務指標以後，推敲公司在營運上是否有亮點或是隱憂。

回到我們這篇文章的核心觀念，「股價反應未來」，市場上所謂的「財報很差」指的是已經發生的事實，更白話來講就是EPS不好、淨利率下降，不過危機就是轉機，許多過去很爛的公司，在成為飆股之前，財報就有透露出端倪。

再以陽明為例，攤開陽明的財報，其實從2020年第三季開始，我們可以發現他的股東權益報酬率（ROE）連續兩季上升，利用杜邦分析（DuPont Analysis）進行拆解，可以發現公司的槓桿比率（總資產÷股東權益）並沒有大幅上升，因此陽明的營運是實打實的成長。

所以要從財報裡挑出飆股並不難，就是往「成長空間大」的方向去找，道理很簡單：從後段班挑出進步空間大的比較容易？還是從資優生挑出進步空間大的比較容易呢？

（文章來源：理財周刊、文：紀緯明）

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