遺產稅計算眉角多 死前先移轉財產可少繳稅？ 「這項順序」弄錯恐多繳2倍稅

民眾在申報遺產稅時，要特別注意被繼承人死亡前2年贈與近親的財產，也需併入遺產總額中課稅。日前，財政部高雄國稅局表示，接獲民眾詢問，丈夫在109年10月分別贈與妻子與女兒500萬元及200萬元，但不幸於今年7月逝世，這兩筆共700萬元的贈與是否需要列入遺產稅申報。

高雄國稅局對此表示，雖然依遺產及贈與稅法的規定，配偶間相互贈與的財產，不計入贈與總額課徵贈與稅，但是，由於該筆金額為被繼承人死亡前2年內贈與，依《民法》規定，仍被視為被繼承人的遺產，需併入遺產總額課徵遺產稅。

夫妻間贈與不計徵贈與稅 但死亡前2年贈與反而會變「遺產」

配偶間的財產贈與，雖然不計入贈與總額課徵贈與稅，但是，若這筆贈與金額成了「遺產」，是否又該課徵「遺產稅」？財政部高雄國稅局表示，近期有一名陳女士向國稅局詢問，丈夫在109年10月間，分別匯款500萬元、200萬元，贈與其配偶陳女士及女兒，但卻在今年7月間不幸逝世，此兩筆贈與金額不清楚是否要最入遺產稅申報。

高雄國稅局對此表示，陳女士獲贈與的500萬元，雖然為配偶間相互贈與，不計入贈與總額課稅，而女兒獲贈的200萬元也未超過贈與稅免稅額220萬元，因此109年度無須繳納贈與稅。

不過，陳夫在110年7月間逝世，由於贈與700萬元的時間點為死亡前2年，因此，雖然贈與時不用課稅，但依據遺產及贈與稅法第15條之規定，這筆金額需視為其遺產，應併入被繼承人遺產總額申報。

若提到配偶間相互贈與，安侯建業稅務投資部協理陳信賢指出，有些民眾誤以為，只要在被繼承人死亡前，將財產移轉至他人名下，申報遺產稅時，因其名下沒有遺產，國稅局就課不到遺產稅。

但是，如果過去3年間，被繼承人有申報利息所得及股利所得，在申報遺產稅時，國稅局比對過去3年間的利息所得及股利所得資料，發現被繼承人名下股票、存款都已不在，繼承人仍會面臨跟國稅局舉證說明的問題。

遺產稅計算眉角多 為何生前贈與反而繳更多稅？

陳信賢也說，配偶死亡前2年贈與的財產，仍需併入遺產總額課徵遺產稅，因此死亡前2年的贈與，並無法有效減低遺產稅，有時反而可能加重遺產稅的負擔。

從法律的角度來看，《民法》第1030條之1規定，法定財產制關係消滅時，比如說像是一方配偶死亡，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

《民法》第17條之1也規定，被繼承人之配偶依《民法》第1030-1規定主張配偶剩餘財產差額分配請求權者，納稅義務人得向稽徵機關申報自遺產總額中扣除。

也就是說，如果生存配偶的財產比較少，那就可以依這規定請求一半的財產，死亡配偶的遺產會因為生存配偶依此規定請求而變少，而且最多可以請求到死亡配偶財產的一半，若再把累進稅率的因素考慮進來，遺產稅可能因此減少一半以上。

陳信賢舉例，假設一對夫妻中的丈夫，在死亡前2年將其名下1億元的財產，全數移轉給妻子（生存配偶），雖然丈夫死亡時名下已無財產，但這1億元還是要併入被繼承人的遺產，計徵20%的遺產稅。

不過，在丈夫死亡時，由於妻子名下財產為1億元、丈夫名下無財產，導致計算夫妻剩餘財產差額分配請求權可納入計算分配之剩餘財產，反而比死亡配偶還少，因此「配偶剩餘財產差額分配請求權」在這個案例中為0。

在不考慮遺產稅運稅額及其他扣除額的情況下，陳信賢表示，上述的案例若是丈夫死亡前2年內未贈與妻子的情況下，丈夫的遺產為1億元，但可扣除「剩餘財產分配請求權」的5千萬元，以此計算遺產稅為為750萬元（5000萬×15％）。

但是，如果丈夫死亡前2年內贈與妻子1億元，由於丈夫死亡時，名下並無財產，妻子對於丈夫的剩餘財產分配請求權為0，以此計算遺產稅為2000元萬（1億 × 20％）。

由此案例看來，反而是丈夫在死亡前2年若未贈與妻子，在丈夫死亡以後的遺產稅，能少繳超過一半以上。因此，陳信賢也提醒，除了國稅局對於被繼承人死亡前2年的財產變化會仔細查核外，在做財產傳承規劃時，被繼承人死亡的時點，也可能會導致稅負加重。

被繼承人死亡6個月內需申報遺產稅 國稅局：這8項最常漏報

另外，針對民眾申報遺產稅的相關事項中，依據遺產及贈與稅法規定，無論被繼承人遺產有無應納稅額，納稅義務人都應在被繼承人死亡次日起6個月內，填妥遺產稅申報書向國稅局申報，而國稅局也列出民眾最常漏報的8項財產，除了上述死亡前2年內贈與配偶的財產外，其他7項分別是：一、銀行保管箱內物品價值；二、重病期間領取的現金；三、生前所投資公司之股東往來債權。

四、死亡日止之應收利息、股利及農漁津貼等債權；五、以以被繼承人本人為要保人、他人為被保險人之保單價值；六、生前買入但死亡時，尚未辦妥所有權移轉登記之不動產；七、被繼承人所遺之汽機車。

（文章來源：今周刊、文：黃健誠）

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