股市長期永遠往上！他借錢買250元台積被笑找死 而今盡享羨慕眼光

當有人問我有什麼股票可以存股的時候，我也很困擾。

10年前我存股挑標的，5％殖利率的大台北瓦斯（股票代碼：9908）是基本條件，6％-7％的物件到處都是，那時候還很樂觀預估40歲就可以退休，結果最後搞到45歲才達成目標離開職場。

為什麼會有這種現象？

我想一切的源頭應該都是2008金融海嘯之後開始的量化寬鬆政策，加快了資本主義市場的金融通貨膨脹。

金錢在資本主義市場，是個交易的工具。市場供需兩方力道拉扯，這個紙鈔在哪裡好用，就會往哪邊跑。舉個現在正在發生的例子，房價上漲，大家拿不出錢買房子只好租屋，所以租屋市場需求旺盛，房租就上漲。當房子便宜大家有錢買房子沒有人要租屋，那租屋市場自然就下跌。這是簡單的供需影響價格的問題。

股票市場我想也是一樣的道理吧！以前大台北瓦斯殖利率有5％的時候那時候台積電殖利率大概有3％。假設電子族群對未來景氣看好，股價上升殖利率下降的時候，大家就會開始嫌電子股太貴，而資金轉向傳產。大台北瓦斯殖利率5％大家就會去買，然後股價上升，殖利率開始下降。傳產值利率下降，但是手上資金還是很多，所以就拿去買金融股。等金融股買上去了，在尋找下個族群類股….反反覆覆，互相比較之後，現在10幾年過去，就變成了目前股價高殖利率低的市場局面。

股票市場不是只有老百姓每天買低賣高這樣而已。壽險公司投資股市賺取穩定現金流，建設公司向金融市場融資蓋房買土地，上市公司利用持股互相投資其他競爭公司或是產業，金融銀行市場利用股市增資籌錢維持公司運作…社會上整個產業和股是環環相扣，所以股市崩跌是會動搖國本的。所以大家要了解，房市和股市崩盤，對於國家穩定是有影響的。所以股市房市穩定向上，應該是現在資本主義社會的基本原則。

基於「股市長期永遠往上」這樣的原則，對於存股的人來說，股票買了就絕對不要賣。因為你為了貪圖小利賣出，過個幾年你可能無法以相同價格買回來。就像40年前的台北市房屋現在一樣的錢買不回來一樣。

再來就是殖利率下降變成一個趨勢。因為為了刺激市場，借款利率下降，存款利率也下降，相對的存股能拿到的殖利率也會下降。當定存殖利率只有1％，存股有5％的時候，想也知道資金會往5％的地方跑。資金互相追逐5％的標的，久了之後5％的標的殖利率就會下降。下降之後資金就會尋找其他可以賺錢的地方。

舉個最近的例子，去年2020年大家金融股在追逐玉山金，那時候看衰國泰金富邦金，台新金也不太動，結果2021年現在玉山金退燒，富邦、國泰、台新金飆漲。資金會互相比較互相追逐輪替。所以觀察相對低點的股票買進，然後長期持有，這是我一貫的策略。

在這個互相尋找標的的過程，就會開始把目標的價格墊高。比如大台北瓦斯股價從20到30元的過程，台灣所有瓦斯相關類股也會開始互相堆疊價格。金融股也是一樣，所有類股都一樣。互相追逐，互相堆疊價格，股價就越來越高。

所以我覺得，現在存股除了看殖利率之外，也要開始追逐股價的資本利得。就像大台北我當初買20元，放到現在33元，我除了持續領股利之外，股價的帳面增加也是我總資產帳面資本的增加。

你問我最近幾年要怎麼存股？

我2019年台股10500點的時候買族群不買個股，大量買入金融/電子通路/NB代工類股，那時候被人笑說：10500點存股？傻了？

買完相關股票之後，我拿去質押活化資產借錢出來，台積電從250元開始買，人家說：借錢玩股票？找死？還買在台積電最高點準備套牢！

台積電2019年250元開始往上買，放到2021年600元之後持續放著沒有賣，想放到700元800元甚至1000元才想賣，被人說：做你個大頭夢！股票放在那邊盤整八個月，資金都卡住變成死錢！

達成財務自由目標離開職場之後，寫書分享經驗，被人家說想當網紅開課收錢斂財…這麼厲害不會自己賺還出書做啥…開LINE群不常發言，沒有常常分享市場市場資訊股市新知飆股重點，自己的群自己都不關心不照顧…。

我的感覺，大家對於過去我的操作累積到現在能拿到百萬股利的成果，都很羨慕。可是我現在正在做的事情，很少有人認同。那情景就像我10年前在大盤7,000～8,000點存股被笑一樣。

這樣的場景反覆出現，讓我不禁莞爾一笑。

作者簡介_傻多棒喬飛

喬飛，1975年生。畢業後到機車行應徵黑手學徒，到進入科技業變成電子業的工程師。 2011年到大陸工廠常駐，利用閒暇時間研究投資理財的方法。因緣際會接受SMART雜誌的專訪邀約，夢想街57號節目也用傻多棒喬飛的故事進行了相關討論。在45歲的時候財務自由離開職場。這些經歷讓傻多棒喬飛瞭解到自己的人生也有無限的可能。

經營臉書專頁「傻多棒喬飛」本文獲「Ffaarr的投資理財部落格」授權轉載，原文：找不到高殖利率股票存股

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