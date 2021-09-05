替小孩置產、還債也算移轉財產 保單變更「這一項」小心被課稅 贈與稅有眉角

不少民眾都知道若能善用保單的特性，可以達到資產傳承的目的，不過，其中卻牽涉不少稅務問題，特別是贈與稅的部份。財政部北區國稅局日前表示，民眾自己的保單要保人，若是無償變更為別人的名字，這樣的行為也屬於贈與，若該保單價值超過當年度贈與稅免稅額220萬元者，仍需主動申報並繳納贈與稅。

保單更改「要保人」屬於「贈與行為」 超過額度要繳贈與稅

依據保險法第3條規定，要保人是指對保險標的具有保險利益，向保險人申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務之人。另外，在第111條的規定中：「受益人經指定後，要保人對其保險利益，除聲明放棄處分權者外，仍得以契約或遺囑處分之。」

意即「要保人」負有交付保險費義務，同時，對於被保險人的保險契約生效後，可享有如隨時終止契約並取得解約金權利，或以保險契約向保險公司借款，並得指定或變更受益人等依保險契約享有財產上之權利。

雖然保單可變更「要保人」，但是，國稅局指出，民眾變更保單的要保人，屬於移轉保險法財產權益為他人所有，而這種作法屬於贈與行為，因此，需按要保人變更日期的保單價值，課徵贈與稅。

國稅局舉例，小明在民國100年時，以自己為要保人購買多張保單，且持續繳納保費多年，而在民國105年時，將這些保單的要保人更改為他的兒子，這也代表小明將自己在105年以前所繳保險費累積的權利價值，無償贈與給兒子。

且該保單價值總額為1,800萬元，已超過當年度220萬元的贈與稅免稅額度，因此，扣除免稅額以後，小明與他的兒子仍需補繳158萬元的贈與稅，又因為該案例未在贈與行為發生後30日辦理贈與稅申報，還需按應納稅額處1倍罰鍰。

死亡前兩年變更要保人為「這些對象」 保單價值將納遺產總額計算

民眾變更要保單保人除了牽涉贈與稅問題以外，也可能與遺產稅有關。因為，若是在原要保人死亡前2年，該保單將其要保人變更為配偶、直系血親卑親屬，及其配偶、父母、兄弟姊妹及其配偶、祖父母等人，這樣的贈與行為已符合遺產及贈與稅法第15條中的「視為遺產之贈與」。

因此，若是原要保人在死亡前兩年，有變更要保人為上述對象時，該保單的保單價就必須納入遺產總額，計算其遺產稅額。

這些稅務眉角要注意！替小孩買房、還債也屬「贈與行為」

保單無償變更要保人屬於移轉財產的行為，若超過當年度贈與稅免稅額，仍須申報其贈與稅，不過，除了保險以外，民眾在移轉財產上較容易疏忽的問題還包括，無償或以不對等代價，替他人置產、負擔債務，亦或是替無行為能力者購置財產、沒有買賣證明的二等親財產交易等，都被視為遺產與贈與稅法中的「擬制贈與」，因此這樣的贈與行為，也須課徵10至20%不等的贈與稅。

依據遺產及贈與稅法第5條之規定，包括無償免除或承擔債務、以顯著不相當代價，讓與財產、免除或承擔債務者，其差額部分、無償替人購置財產的資產或購置之不動產、替無行為能力者購置財產、二等親以內親屬間的財產買賣等，都以「贈與」論，課徵贈與稅。

像是民眾用低於市價相當多的價格，售出房產給子女、替子女償還房貸，或是以自有資金替他人購買房屋、土地、有價證券等，這些行為都是贈與財產給他人，因此也會被國稅局認定是贈與行為，進而課徵贈與稅。

依照目前現行法規，每人每年有220萬元的「一般贈與稅額」。另外，如果子女婚嫁，父母在前後半年還享有贈有子女100萬元的「婚嫁贈與免稅額」，若贈與額度超過免稅額度，則依贈與淨額累進級距課徵10至20%不等的贈與稅負。

（文章來源：今周刊、文：黃健誠）

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