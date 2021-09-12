七年級理財｜補強保險缺口 突發狀況有保障

七年級生陳大明畢業後順利進入到資訊公司擔任資深工程師，與擔任教職的太太都有穩定的收入，後來還生了一個寶寶，最近聽到大學同學突然腦瘤爆裂導致全家陷入經濟困境，讓他開始思考自己也面臨保障不全，但也不知如何規劃。

成家立業是人生必經之路。婚後，我在家長資助下順利買下人生的第一間房子，但每個月仍需要負擔將近7萬元的房屋貸款，小孩也在同年出生，身為一家主要經濟支柱，對於家庭責任的承擔，也隨之增加。

最近在準備為小孩規劃新生兒保單時，太太隨口問起我目前的保障內容，才發現十年前所購買的保單因忘記繳費且該保單本身無現金價值，已造成繳費五年的醫療險停效，且在辦理復效時因體重過重被保險公司拒絕恢復效力。而我以為任職的公司提供團體保險的保障內容已算完整，所以也未曾有要立即為自己投保個人商業保險的想法。

前些日子參加同學會時，聽到同樣剛升格為父的同學阿翔，在上班途中，因腦部血管腫瘤突然爆裂，緊急進行開顱手術，醫療費用近達百萬元，不僅家中頓失經濟支柱，還面臨龐大的醫療費用的窘境。

好在阿翔去年為家中新生兒做保單規劃時，保險顧問也幫全家人重新檢視保單，發現他過去的保單，只有最基本的醫療險，而保障額度也不足，在顧問的建議下，已補強壽險及失能險保障。現今，阿翔病況雖穩定下來，卻因腦部受損，半身癱瘓，阿翔太太為扛起家計，只好將阿翔轉往療養院照顧，這筆每月數萬元的照顧費用，還好有失能險的理賠給付，不會造成家中經濟沉重的負擔，阿翔太太的薪水可以維持家計。

阿翔太太表示沒想到，重新檢視保單這個舉動，讓阿翔瞭解保險的缺口並補強保障，在意外來臨時，家中的經濟不會馬上陷入困境，讓家人有了充足的緊急預備金，不會因為醫療與照顧費用拖垮家中經濟。

聽到同學阿翔的狀況，我突然發現自己的保障根本無法承擔風險來臨，需要好好重新規劃自身保障內容，以防意外突然發生，成為家中經濟負擔。

問診個案小檔案

姓名：陳大明（七年級生）

職業：工程師

理財目標：風險防護、資產累積



理財健診│重新檢視保單 五大重點有效規劃

文：台灣人壽台北直轄三通訊處業務主任陳瑞慈

許多人會說，我都有買了不需要再購買重複的東西。但請先想想多年前的保險規劃，是否仍符合現狀保障的需求，建議可由保單重新檢視，了解缺口並補強不足。

許多公司提供的「團體保險」、員工福利確實是非常好，但會任職這家公司多久？就算順利做到退休，那時候年紀是不是開始會有許多就醫需求？此時還享有公司的福利「團體保險」保障嗎？

對於人生不同階段，需補強保障缺口的民眾，可以從以下的重點建議，做出最有效的規畫：

一、日額貼補：檢視自己目前住院日額的額度是否足夠？若是住院，所產生病房費用與薪資損失，就需要日額的保障貼補「薪資損失補償」與「病房費差額」。

二、實支實付補差額：過去，許多醫療項目是包含在健保制度中，由健保來做支付。但隨著手術方式提升（微創手術、達文西手臂）、醫療材料的「多功能」（防沾黏貼片、術後止痛），健保能夠支付的，已逐漸刪減了許多。健保不給付的費用，就需要實支實付來分擔，同時，提醒實支實付的額度建議要有20萬才是比較保險的範圍。

三、單筆給付效用大：早年保單，在癌症的保障範圍大多著重在住院期間的治療，現今醫療進步已有多種新型態治療癌症的方式（如:標靶藥物、電腦刀），若選擇自費標靶治療動輒70、80萬元，甚至是上百萬的數字，若沒有單筆給付的保障，癌症治療費用恐將侵蝕資產。

四、失能照顧不能少：在失能照護的部分，一年費用約在60至100萬元區間，對於一般家庭來說，是筆不小的支出。但若能提早規劃月失能給付5萬元的額度，未來在風險發生時，也能讓家人有喘息的空間。

五、傳愛不傳債：若身為家中主要經濟來源，在有配偶、子女及房貸狀態下，應更全思考的各項未來開銷費用，但要一次到位補足所需的壽險保障，對於大多數人來講，可能會是一筆大額花費，此時可以考慮使用高槓桿比例的商品（如：一年期定期壽險或優體保單）與利變型商品來相互搭配做到缺口補強。定期壽險屬於費用低，保額高的商品，透過這種一年期商品可以隨著年紀、經濟、家庭狀況逐年做出額度調整。

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