挑選優質金融股 4訣竅挖寶

各大國際資產管理公司對於下半年看好產業中不時地出現「金融股」，反觀國內金融股除了龍頭股及少數個股漲幅可觀，有些金融股股價表現遠落後大盤。法人表示，短期內國內升息機率不高且無明顯通膨情況，金融股不易再出現持續大漲，但在金融股中還是有寶可挖，尤其是今年股價漲不多、資產活化或近三年現金股息配發穩定且殖利率逾4％的個股。

近期國際法人看好下半年金融股具漲相是因，安聯環球投資美國投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）表示，在公債殖利率走升或是殖利率曲線趨陡環境，金融股有望有較佳表現。

百達投顧也指出，不論從產業的發展前景，或過去20年的價值面位置（包含股價淨值比、本益比、股價營收比、本益成長率PEG等），目前最便宜的產業前三名中，金融股是其中一類，另二類是房地產、能源。尤其看好金融股和房地產股表現空間，因為金融股不僅價格便宜，而且如果債券收益率保持穩定或走高，金融股表現可能優於大盤。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，進入下半年之後，國內金融股的獲利成長動仍需觀察，雖然美國聯準會已逐步釋出升息的訊息，但以台灣的狀況來看，在疫情影響下，今年要見到國內升息機率不高，代表期待升息有利金融股的挹注有限。

群益投信奧斯卡基金經理人杜欣霈則表示，現在已有國家如巴西、俄已開始升息，升息似乎是未來趨勢，但台灣目前因沒有通膨壓力，所以短期恐看不到升息情況，所以，國內金融股暫沒有升息受惠題材。

至於金融股的中長期的投資策略，除了獲利佳的龍頭股之外，一些股價漲幅不高、資產活化題材、獲利穩定的優質金控股和銀行股仍可留意，篩選標的可從每股股價和隱含價值的折價幅度大、股價今年漲幅不高、現金殖利率穩定且高於4％等個股都具有中長期投資標的，畢竟台股指數已來到近萬八，若要中長期投資金融股可以不必追高漲幅過大的標。

安本標準投信投資長彭炫通認為，鑑於利率前景有助於淨利息收益率提升，金融股後續仍有表現的空間。從過去的經驗來看，金融往往是台股最後補漲的產業，主要原因在於其通常與景氣循環相關，因此建議投資人保持耐心，每當各產業都有一番漲勢後，就會輪到金融股。

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