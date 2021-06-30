股海打滾3年賺2600萬 這樣投資很重要

台股再現數十年來榮景，許多人將資金挹注股市欲增添被動收入，有網友貼出自己今年上半年對帳單，透露在股市已打滾3年，年初本金1641萬元，迄今已實現獲利2605萬，目前股票戶資產4246萬，表示自己基本上只看籌碼和基本面，皆為現股作多，不會做任何槓桿和放空。貼文曝光後，網友驚呼大讚，「不用槓桿有這種報酬率，真的神」。

有網友在社群平台Dcard發文，表示原先僅對財經新聞略感興趣，但不會研究股票，直到畢業上班後，才開始對股票產生興趣，起初利用虛擬單練習各種投資後，持45萬本金進場，而在遇上2020年至2021年，這10年來最大的行情時，讓個人資產同3年前相比成長百倍。

原PO建議，若是打算做波段或中長線的新手，可以找有興趣的領域，持續看研究報告的同時，學習法人如何評價一檔股票和產業，再利用虛擬單練習，但切記「心態面上保持中立，不要預測股市的任何事情，買進前擬多套劇本，情況發生就做對應處理，屏除情緒上的波動」。

此外，原PO也毫不保留的分享自己目前的投資策略，主要是看基本面和籌碼面；根據產業趨勢、供需影響、技術領先、產品獨占性等來選股，此外再輔以觀察波段主力的成本、持有張數佔比來判斷進出場時機，若未到目標價，但主力已開始出場，即跟著獲利了結。

貼文一出後，底下留言紛紛回應，「終於有優質文，不然都是一堆韭菜股神」、「請受我一拜」、「好帥，希望我也可以上車」、「可以保我跟單穩贏嗎」、「很優質的分享」、「只看基本面，小的我真心佩服，值得學習，你不用槓桿有這種報酬率，真的神」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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