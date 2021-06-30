想投資電動車ETF？00893的6個風險全解析

國泰全球智能電動車ETF（00893）在7月1日掛牌上市，這是國內投信推出的首檔電動車主題ETF， 追蹤的是「ICE FactSet 全球智能電動車指數」。00893標榜涵蓋全球約10個國家，成分股有30檔，主打投資「最純」的智能電動車概念股，只挑選公司目前營收來源與智能電動車產業最相關的上、中、下游供應鏈，讓許多看好電動車未來產業商機的投資人都非常期待，但想入手00893之前，有什麼特別需要留意的風險嗎？一起來看看理財達人Caven的完整解析。

Caven在影片中指出，想投資電動車ETF之前，必須先了解00893所面臨的六大風險，分別是產業景氣循環風險、 類股與產業集中風險、 匯率風險、政治政策風險、內扣費用風險及股價泡沫風險。

其中在類股過度集中風險的部分，00893前五大成分股就占了55.43％，分別是：特斯拉15％；輝達15％；超微12.56％；艾波比6.69％；亞德諾6.18％。 Caven提醒，雖然00893標榜囊括了全球電動車上中下游的企業，但前十大成分股就占了71.3％，在分散風險方面，不是非常優異，如果想要投資這類ETF，一定要做好資產分配。

Caven並指出，股價泡沫是許多人投資 ETF時較少會留意的風險，但特斯拉在2020年的本益比一度高達1341，高本益比的公司雖然不代表股價一定會下跌，但股價已經反應了公司未來績效，如果一家公司的本益比已經漲得非常高，那就表示大部分投資人都預期它未來的表現會非常好，只要未來稍微受挫，股價都會受到非常大的打擊，進而影響ETF的績效表現。

作者簡介_Caven投資成長

Caven過去經歷許多親友為了錢財鬧翻，椎心之痛彷若昨日。思考良久，唯有精進財務知識才能遠離這條路，因此決心要精進自己的投資理財能力！ Caven秉持「 不隨意預測股市，只真心分享價值 」的理念創立頻道，希望除了督促自己不斷精進投資理財知識，同時也可以幫助朋友免於走上貧困糾結的道路！

本文獲「 Caven投資成長」授權轉載，完整內容請觀看：投資國泰全球智能電動車ETF 必懂|忽略一個風險可能讓你少賺590萬!!| 2021年投資00893會面臨的六個風險

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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