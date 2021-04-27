準退休族注意！安養信託 5大迷思要了解

「金融資產持有者高齡化」現象正在發生。信託公會理事長雷仲達指出，金融資產持有者高齡化產生的最大問題，就是要如何保障財產安全及如何妥適管理，以延長資產支應退休生活的時間，據他觀察，共有五大迷思。

據內政部統計資料，我國65歲以上高齡人口，2020年底有379萬多人，與29年前（1990年）的126萬多人相較，增加了三倍，顯示我國高齡化的情形，有愈來愈快速的趨勢。

雷仲達指出，大部分個人金融資產會為高齡者所擁有，與我國國情相近的日本，2015年金融資產有22％為75歲以上高齡者持有，隨著此年齡層的人口數量以及占全人口的比例增加，預估2030年金融資產持有比將超過30％，且75歲以上高齡者所占之比率也將會更高，就是「金融資產持有者高齡化」。

信託公會秘書長呂蕙容指出，已經有愈來愈多人，會利用信託來規劃退休後的生活，但仍常見五大迷思。包括：簽約時信託財產要一次交付嗎？若長輩疑似有失智症狀或意識時而清楚時而混亂，可簽訂財產信託契約嗎？信託契約存續期間，如受益人死亡，信託財產應如何處理?信託契約成立後可隨時終止信託契約嗎？如何查信託業者的名單及聯絡方式？

呂蕙容建議，民眾可多運用安養信託，善管自身金融資產，讓金融資產所獲效益可與壽命一樣長。

雷仲達表示，信託是一種極具彈性的管理方式，在老年生活中，每個人生活形態和需求都不一樣，有的是夫妻共同生活，有的是單身男性和單身女性；有的有年金收入，有的僅依靠退休金，而信託可依每個人狀況，同時依照退休後的生命週期，就健康期、障礙期及臥床期等的不同需求，量身訂做合適的管理方式，信託可保障高齡的金融資產持有者，透過金融機構的受託專業，讓金融資產得到妥適的管理，降低因管理不善而無法安養的風險。

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