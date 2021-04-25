大師玩股全靠這招！不會選股照樣贏大盤

要想操作績效比大盤強，可以兼做台灣50、波段股與強勢熱門股，控好資金配置，不但能讓財富穩健成長，還能降低追逐飆股的風險。

今天我想跟你聊一下，很多投資人一開始進市場都在幻想投資致富這件事是某一天經由全押在一檔股票，然後這檔股票剛好就狂噴好幾倍，然後就致富了。

這樣的思考不能說錯，但大前提是你的選股能力要夠厲害，才能選到這種飆股，然後還能一路堅定持有，買最低，賣最高。

但這件事的門檻其實很高，對於絕大多數非專業投資人來說都是做不到的，你說最近炒股覺得滿好賺的，那是因為剛好最近的盤勢特別適合做個股，上漲股票超過三分之二，但如果遇到比較沒這麼好做的行情就是另一回事。

這個方法能讓財富穩健成長

那如果你沒有辦法選到飆股，買了股票也不一定能夠從低檔抱到高檔，要怎麼樣才能讓你的財富穩健成長呢？

我會建議你做好資金配置，把可投資的錢分成三部分，第一部分是放元大台灣50(0050)，或富邦台50(006208)這種連結台股市值的ETF，買這個的原因是避免賺了指數賠掉差價的鳥事，選股選不好沒關係，起碼台灣股市持續成長，你的ETF就會跟著慢慢漲。

第二部分不妨買一些波段操作的成長股，交易週期大約是一兩年，不用天天盯著看的，像是大家這兩年很愛的台積電就很適合，因為兩年內運營都不會有什麼問題，但不一定天天都有價差可以賺，需要持有一段時間。

第三部分就是做短線題材股，這部分看你是不是有空，因為短線題材股會比較需要看著盤，或至少抽空看盤，因為速度快，有時候一下子從漲5％殺到盤下，如果完全不能盯盤的就比較不適合。

績效不輸大盤的資金配置法 資金配置呢？

保守一點的可以放50％資金在ETF上，另外30％在成長股，20％在短線股，這樣配置再怎麼樣，起碼你的績效不會輸給大盤，如果每年都能不輸給大盤，其實就是不差的投資人了。

核心觀念是如果你對你的選股能力不是非常有信心，又想要挑戰一下比大盤更好的績效，或是想要找點事做，配置一部份的台灣50起碼保底，進可攻退可守。

真的要全部靠押單支股票的難度很高。

一下順勢，一下逆勢 最危險

再跟你分享一個簡單投資觀念：順勢交易跟逆勢交易。

順勢逆勢哪種比較好沒有答案，因為兩種交易都有專業投資人可以依此賺錢，但很多人是順勢做做，覺得很卡，就轉為逆勢，逆勢做一下，又改為順勢，這就很危險。

舉個例子好了，什麼叫順勢交易？很著名的就是亞當理論，還記得亞當理論是什麼嗎？就是什麼時候該買股票？股票漲的時候；什麼時候該賣股票？股票跌的時候。

就是如果盤勢在漲，你就順著盤勢買進，反之盤勢下跌，你就順著賣出或做空。

所以順勢交易說穿了，其實就是追高殺低，你如果有在follow我的盤勢規劃的，你一定知道，我就是做順勢交易的，突破後，回測不破買進，然後設好停損點，跌破停損賣出。

但逆勢交易剛好相反，逆勢交易會預設立場，股價跌到某個價位以下，逆勢交易人就覺得差不多了，可以逢低買進，然後買點以下皆為買點，所以是不需要設定停損的。

不按表操課 容易變散財童子

兩者分開都沒有問題，會出問題的是原本進場時以順勢交易為主，但進場後被套住了，就說服自己說我要逢低加碼，然後買點以下皆為買點，把停損點丟掉，然後一次就重傷。

所以無論是做順勢還是逆勢交易，都要在下單以前就確定好，下單後務必照原訂計畫執行，不能中途改變戰術，因為這只會把錢送給贏家。

新聞來源：理財周刊、文：楚狂人

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