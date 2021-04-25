「不發零用錢」、「不在子女面前談錢」真的對嗎？ 專家曝兒童理財教育2大地雷

「小孩子只要把書唸好就好，錢的事情不要管也不要問」、「小孩子拿什麼零用錢」。

仍然有許多父母在面對孩子的理財教育時，是用這樣的消極態度以對。

身為兩個孩子的媽，瀚亞投資研究部副總賴盈良則認為「不要小看小朋友」，要盡早讓他們對理財有感。

賴盈良的一雙子女，分別是就讀高三的兒子與就讀國一的女兒，她從兩個孩子唸國小低年級時，就會在一家人外出用餐時，讓孩子負責算帳、付錢，「等孩子再大一點的時候，甚至還可以給他們一筆預算，讓他們負責去點餐、控制花費」。

透過這樣一個小動作，孩子自然能理解錢的功能與可以在什麼場景下使用。

65%亞洲父母 選擇在孩子10歲以下做理財教育

根據英國保誠人壽集團旗下資產管理公司瀚亞投資，針對亞洲區父母進行的親子理財研究，調查顯示亞洲約有65%父母會在孩子10歲以下開始進行理財教育，可見多數家長認同培育金錢觀要從小做起。

但仍有部分父母對子女理財教育太過消極，其中一種就是持有「小孩只要把書唸好就好，錢的事不要管」這種觀念。

賴盈良分析說：「許多台灣父母只注重孩子的學科教育，用99.9%的時間來盯小孩功課寫完沒、測驗卷寫完了，這樣不但會讓小孩沒有餘力接觸其它東西，更會讓他們覺得唸書是為了父母。」

不要小看孩子 從旅程規劃到生涯規劃都可討論

其實，父母不該小看自己的孩子。以賴盈良來說，小從全家出遊選擇下榻飯店，大到孩子要讀公立學校還是私立學校，她都會與孩子一起商量，與他們一起討論各項選擇的優缺點、要花多少錢。

「這樣也可以避免父母單方面認為自己犧牲很多、咬牙讓孩子上私校，但這根本不是孩子想要的。」

另一個賴盈良認為的地雷，則是「不給零用錢」。



她並非鼓吹家長要發多大金額的零用錢給孩子，而是希望能透過零用錢，讓小孩有管理自己資產的練習機會。

「有時候如果零用錢存到一定的金額，或是拿到獎學金、紅包，我還會進一步引導他們拿去買基金，幫著他們一起挑基金。」賴盈良這樣分享。

她這樣一個小小的舉動，讓兒子與其它同儕相比，對金融市場波動相對敏感，「有一天，他還主動跑來問我『你買的黃金是不是跌了？』」讓賴盈良哭笑不得。

台灣父母對子女理財態度積極 卻相對沒信心

另一個值得注意的點是，台灣父母在為孩子理財時相當積極，達84%受訪的台灣父母曾為孩子開立個人銀行儲蓄帳戶，高於整體的數據75%。

然而，台灣父母相對亞洲整體父母，對親子理財並不是最有信心的。

根據瀚亞投資的親子理財研究結果，有7成的台灣父母不確定自己是否是孩子的理財老師與榜樣，且若以親子理財信心指數來看，全亞洲信心指數平均分數為0.65分，但台灣的數據僅有0.61分。

賴盈良分析，會有這樣的結果，可能與台灣勞保時不時就傳出可能破產的消息有關，「相較起香港有強積金、新加坡有公積金、澳洲有Superannuation，台灣勞工內心比較焦慮。」

儘管目前勞退金已經採用新制，不像勞保有破產的問題，但一般大眾對自己的財務智商並不算太有自信。

增進孩子理財腦 應先從增強自身理財知識做起

「我大學是唸外文系的，在美國讀MBA後進入學校校務基金工作。」對當時的賴盈良來說，不管在工作上或是對她自己而言，都是從頭開始學習理財。

從2000年11月開始工作、買入基金產品，一開始帳面上都是虧損，但到了2005年回到台灣，她發現帳戶就都翻正了，「從那時候我就領悟到，理財真的不難，只要定期定額、選對標的就好。」

如果父母的投資理財經驗充足，有很高的機會能教出財務智商較高的下一代，賴盈良建議，「想讓孩子更有理財腦，要先增進自己的理財知識。」

文章來源：今周刊；文：林韋伶

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