穩定增值勝過搶快錢 6步驟閃過股災衝擊波

據報導，2020年的台股及期貨市場，40歲以下者在新開戶人口中占逾6成、在交易量中則占逾4成，愈來愈多年輕人進入台灣投資市場，覺得買什麼賺什麼、遍地皆黃金，引發金管會主委黃天牧憂心表示：「年輕人投資台股，最大風險是不知自己在做什麼。」

回想年輕時的我，剛出社會也急著快速賺大錢，找幾個親友湊了一筆錢投入期貨市場，半個月後賺了1倍，這輩子第1次發現錢這麼好賺。幸好當時沒被沖昏頭，趕緊將本金還給親友們。接下來，我又把賺來的本利和投入市場，卻不幸遇上1990年台灣股災，短短3個月賠光了。雖然來去一場空，但慶幸的是我在期貨市場全身而退，並體驗到風險的可怕及不可預測性。

談到投資，報酬率是投資人最期待的數字，但一般人計算時，都是用簡單的單利來看，其實真正的報酬率應該要用複利計算。還需要考慮資產的時間價值，才能反映資產的真實變化。

舉個不算極端的例子，有甲、乙2個投資人，甲投入100元，第1年賺100%、第2年賠50%、第3年再賺100%、第4年又賠50%，反覆20年後，看似每2年賺50%，但其實第1年的100元賺了100%變成200元，第2年的200元賠了50%又變回了100元，等於做白工！乙一樣投入100元，雖然每年只賺5%，但連續獲利20年，其實增加了165%，變成265元！

年輕人應分清楚投機、投資和理財的差別，投機就是不想花費時間，一進場就想快速獲利；投資則是需要充足的時間，獲得穩定合理的報酬；至於理財，更要有全盤的計畫，包含理財目標、具體金額、準備時間，例如10年後想擁有200萬元買1輛新車，就應回推現在該投入多少本金、該選擇什麼投資標的、如何減少風險以獲得穩定報酬。

投機、投資與理財的最終目的都一樣，都是為了要賺錢獲利，但差別是其背後是否有個明確的目的，且願意用較長的時間來等待。

大部分的上班族沒有時間盯盤，也沒有能力解盤，見到直覺上感到複雜的投資策略，看似理論高深就認為報酬應該較佳，但其實複雜的事情不易被驗證也不易被實踐，反而道理簡單、易執行的方法比較實際。就算不能賺飽十足的行情，若能囊括6成、7成獲利也算不錯。

及早投資、長期投資、資產配置、分散投資、重新平衡以及定期檢視，就是在進行投資時可以「即知即行」的6個重要步驟。

文章來源：Smart財經好讀、文：廖一聰（ 國際認證理財規劃顧問CFP®）

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