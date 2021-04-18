勞退金怎麼領！3種情況未滿60歲也能領

勞保、勞退、自我儲蓄大多是勞工退休後的資金來源，其中一筆勞退金，新制從2005年7月上路後，不少人常有「適用對象有誰」、「錢什麼時候才可以領」等困惑，快來一次搞懂相關請領資格、條件等規定，少領一筆可就虧大了。

1.換工作退休金帶著走

勞工退休金是一種強制雇主應給付員工退休金的制度，又分成新制、舊制，其中勞退新制是規定雇主每個月至少要提繳員工薪資6%的退休金，存在勞工退休金個人專戶中，作為員工未來的退休金。

與舊制不同的地方在於，勞保局表示，雇主每個月繳納的退休金都會記錄在每個人的退休金專戶中，換工作時，這個專戶可以帶著走，已累積的退休金也不會消失。

2.四類勞工適用勞退新制

依照勞退條例規定，適用勞基法的勞工，包含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士；另有4種人則是屬於自願提繳對象，如實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞基法的勞工，也就是可在提繳6%的範圍內，自由選擇提繳的%數。

3.年滿60歲就可領勞退金

勞保局指出，在年滿60歲時，無論在職與否，勞工都可以自行跟勞保局申請新制勞工退休金，而新制提繳年資滿15年的人，可以選擇請領月退休金，或是一次退休金，但年資未滿15年的人，只能領一次退休金。

所謂的一次退休金，包含了勞退個人專戶中的「本金+累積收益」，勞保局將會在收到申請書之日30天內核發並匯入請領人金融機構帳戶；另在月退休金部分，則將專戶中的「本金+累積收益金額」，依法定公式算出定期發給的退休金，屆時將按季發給，也就是在2、5、8、11月底前發給。

4.符合3情況可提前領勞退金

勞保局指出，未滿60可提前請領勞工退休金，但必須符合以下3種情況之一，首先是已領取勞保失能年金給付或失能等級3等以上的一次失能給付；再者是已領取國保身心障礙年金給付或身心障礙基本保證年金給付；最後是非勞保、國保被保險人，符合上述兩項給付之一也可以提前領勞退金。

文章來源：好險網、文：紀佳妘

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