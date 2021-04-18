醫療險、癌症險、長照險、失能險有特殊規定 等待期、免責期搞清楚才不虧

台灣少子化、高齡化的趨勢難以扭轉，每個人都可能面臨長壽風險，對於健康險的規劃也越加重視，但許多人不知道醫療險、癌症險有「等待期」的限制，像是長照險、失能險則有「免責期」的問題，儘管都有時間的特殊規定，但效果卻大有不同，攸關到自己的理賠金，快來一次搞懂差異在哪裡才不吃虧。

在醫療險、重大疾病險、癌症險的保單條款中，通常會有「等待期」的限制，也就是在保險契約生效後，過了特定天數後，所發生的疾病，才在保障範圍之內；反之，在特定天數內發生的疾病，保險公司就不會負保險金給付責任。

從市售健康險商品來看，醫療險普遍等待期為30天，而癌症險、重大疾病險常見的等待期則為90天，民眾可檢視保單條款「疾病」的定義，就知道你的保單等待期有多久。但值得一提的是，等待期通常會出現在初次投保生效時，所以像是定期險隔年續約，則不會有等待期的限制。

另在長照險、失能險的保單條款中，常會出現「免責期」的限制，意味著當保戶發生保險事故，且符合理賠條件時，必須維持特定狀態一段時日後，保險公司才會啟動理賠；反過來看，在免責期之後，身體也逐漸復原，那保險公司就不會發放保險金。

以某家長照險商品為例，「本契約所稱免責期間是指被保險人經專科醫師診斷確定為『長期照顧狀態』之日起算，且持續符合『長期照顧狀態』達90日的期間」，代表這張保單的免責期為90天，因此如果從第91天仍維持需長期照顧的狀態，民眾即可拿到理賠金。

隨著國人平均餘命越來越長，民眾對於醫療險、長照險等規劃也越加重視，部分保單會有等待期或免責期的特殊限制，但兩者效果卻大大不同，因此務必在投保前，先將保單條款看清楚，或與保險業務員多多討論，才能避免等到申請理賠的時候，卻被保險公司拒賠的情況。

文章來源：好險網、文：紀佳妘

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