股市崩盤先別慌！專家籲散戶留意4件事

隨著全球股市不斷攀升，針對泡沫危機的示警頻頻浮現，股市恐面臨隨時崩盤的情況，投資人該如何應對未來這場「股災」？

印度金融評論家Sneha Kulkarni表示，倘若股市真如預言般崩盤，投資人要留意4大重點！

Sneha Kulkarni本月12日於印媒「GoodReturns.IN」撰文指出，股市其實是反映出整體經濟狀況的好壞，描繪出一個國家最真實的經濟現況；當股市崩盤之時，會是「突然的、迅速的、糟糕的」，此時此刻，門外漢或許會感到相當恐慌，不過，這將會是投資人買進自己喜愛股票的好時機。

一旦全球股市崩盤是難以避免的事，Sneha Kulkarni建議投資人應注意下列4個重點，以求在這場股災中順利自保。

重點1、避免恐慌性拋售

當崩盤現象一出現，許多人開始感到焦慮，進而出清所有的持股，但Sneha Kulkarni表示，不要因為股市呈泡沫化，就急著把手上的股票賣光光。由於股市絕不可能無限度地上漲，那麼崩盤當然也是這過程中無可避免的一部分。

財經專欄作家Danny Vena曾指出，恐慌性拋售是導致虧損的最快方式！

重點2、考慮買進更多股

股市崩盤之際，正是股票「跳樓大拍賣」的時候，這時買進更多「特價」股票便能從中獲利。Sneha Kulkarni建議，「定期」買進股票會是個好方法，因為投資人永遠不會知道股市何時會探底。

購入成功企業的股票，通常能為你帶來可觀的報酬率，在股市崩盤時以較低的成本收購，是獲利的絕佳機會。

重點3、平衡投資組合，應長遠考量

Sneha Kulkarni提醒，如果改變投資組合有其必要性，應堅守長期投資目標，擁有平衡的增長股（高市盈率、高盈利增長、低股息率）以及穩定股組合，此舉應會讓投資者受益。

此外，不該只是在股市投資，投資人要確保投資組合多元化，涵蓋各式各樣的資產類別。

重點4、避免投入定期存款、債券

她認為，不應以犧牲整體資產配置作為代價，把資金用於定存或債券等長期投資中。

最末，Sneha Kulkarni總結，股市崩盤與修正通常只是暫時性的，千萬別根據當下的市場情況妄下投資決策，因為股市的未來走勢可能完全不同。

文章來源：今周刊；文：翁申霖

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