五年級理財│退休前準備 投資組合調整不可少

蔡曉梅，五年級後段班，醫護人員，想請教專家如何作退休前理財調整以及退休後的理財規劃。



我從學校一畢業即進入職場從事醫護工作，由於要輪班且年資已久，收入穩定增加，至今近30個年頭，兩個小孩已經自研究所畢業，且都找到不錯的工作，因此，我打算工作滿30年即計劃提前退休，之後作些自己一直想做卻沒有做的事。

這一、兩年，我和先生一直在規劃退休後生活，我們希望退休後生活除了不要造成子女的負擔外，有空時可以出去旅遊，原本規劃每年可以出國玩兩趟，但因疫情，外加退休後不想花大錢，因此，調降出國預算每年兩人上限約在20萬元，但為了活得健康，我們開始著手調整生活作息、飲食方式並持續運動。

另外，我們想到，理財投資也應該作一調整，因為，我們工作穩定，之前理財投資都相當積極，都是買股票或者股票基金，投資股票和股票基金有賺有賠，財富增加似乎不如預期多，所幸，近一年股市走多頭，投資報酬率比之前略佳，但我們想要在退休之前二年作些調整。

近期我大約算了一下資產淨值，我們除了有兩棟房產之外，現有股票和基金約當市值520萬元，我和我先生初步規劃在兩年後退休，預估我先生和我，兩人的退休金約有1,200萬元，由於我們現在股票投資約300萬元、股票基金市值約220萬元，若我們考慮到兩年後退休的話，目前該如何調整投資標的？或者該換什麼標的？

此外，扣除必要生活費和開支外，我和先生在退休之前每個月還可以再存6萬元作為定期定額投資，因此，想請教理財專家該如何選擇投資標的？

理財健診│兩大優質收益資產 打造穩健現金流



文：群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧



以曉梅夫妻的情形來看，收入穩定、小孩已出社會工作無教養壓力、倘若房貸也已經繳清的話，便是很理想健康的財務狀況，加上手邊也都還持有股票和基金，相信只要能夠做好退休理財的規劃，便能好好享受退休生活。

從曉梅的年紀來看，若是在兩年後退休，屆時的年齡應落在55歲左右，退休生活長達20、30年，甚至是在長壽趨勢下而更久，因此在退休規劃上更需重視穩健資產配置以及現金流的打造。

在資產配置方面，目前曉梅持有的股票及股票基金一般而言屬於波動較大的資產，當然在當前全球景氣復甦態勢之下，風險性資產表現仍相對看好，不過就退休規劃角度而言，長久且穩健的資產累積仍是較為優先的考量。

建議曉梅可以將部分股票以及股票基金轉為配置具有收益特性的基金，像是優先順位高收益債基金、金融次順位債券基金等訴求優質收益的產品，降低投資組合波動、打造現金流。

以資產特性來看，金融次順位債之發債機構具投資級信評，但殖利率卻明顯高於主要投資等級債，可說是投資等級債的收益王，而優先順位高收益債因具有優先償付特性，形同加了保險的全高收，同樣也享有高息優勢，加上存續期間較短，對利率變動的敏感度也較低，若將此兩大優質收益資產納入投資配置，有望帶來收益高一點、波動低一點的投資效果。

至於在定期定額標的選擇方面，共同基金是由專業投資團隊來建構基金持有標的組合，並搭配市場情況做調整，對於一般民眾而言是相當省力、方便的投資工具。

倘若不想花太多精力挑選用於退休規劃的基金產品，建議可參考專門為退休理財所設計的目標風險組合基金，特色在於產品設計是在限定風險水準（積極、穩健、保守）的前提下，進行投資組合配置，面對市況變化時，投資組合都將在操作團隊的監控下靈活調整至相對應的風險水準，即在追求資產配置和資產成長之餘，也為投資人做好風險控管，可說是最省時、省力又具投資效益的退休金準備方式，搭配定期定額紀律操作，長期來看還有助降低平均投入成本。

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